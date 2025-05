Roma, tragedia a Rocca Cencia: bimbo di un mese muore in un appartamento in via Melicucco

Tragedia in un appartamento di Rocca Cencia

Nella periferia di Roma, precisamente nel quartiere di Rocca Cencia, si è consumato un dramma che ha scosso profondamente la comunità locale. Questa mattina, in un appartamento situato in via Melicucco, è stato scoperto il decesso di un neonato di appena un mese. L'episodio ha avuto luogo quando i genitori del piccolo hanno notato che qualcosa non andava e hanno prontamente allertato i servizi sanitari.

L’intervento dei sanitari e le ipotesi

L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 del mattino, quando i genitori del bambino si sono accorti che il loro figlio non respirava più. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che, purtroppo, non sono riusciti a rianimare il piccolo. Le prime supposizioni parlano di un possibile arresto cardiocircolatorio, ma sarà necessario attendere ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte.

Indagini delle autorità competenti

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere le dovute indagini. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti del neonato e capire se ci siano stati segnali premonitori o se la morte improvvisa sia davvero avvenuta senza alcun preavviso. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia colpita da questo evento drammatico.

© Riproduzione riservata