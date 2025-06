Roma, tragedia su Via Trionfale: deceduto 56enne in moto. A giugno 20 vittime della strada

Siamo a Roma, lungo la trafficata via Trionfale. Venerdì sera, un uomo di 56 anni ha perso tragicamente la vita mentre guidava la sua potente Honda 1000. Un impatto che è risultato fatale e che ha segnato un ulteriore drammatico episodio nel mese di giugno, già contrassegnato da numerosi incidenti. La dinamica è ancora tutta da chiarire: l’uomo ha perso il controllo della moto per cause ancora non accertate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I numeri allarmanti di giugno

Con questo ennesimo incidente, si arriva a contare venti vittime sulle strade della Capitale solo nel mese di giugno. Di queste, sette erano motociclisti, sottolineando un dato particolarmente preoccupante per chi si sposta su due ruote. L'incidente è avvenuto nei pressi del civico 10255 di via Trionfale, non lontano dall'ospedale San Filippo Neri.

Indagini in corso

Dopo lo schianto sono intervenuti prontamente gli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale. Le pattuglie hanno proceduto con i rilievi del caso per ricostruire i minuti precedenti l'incidente. Dalle prime indagini sembrerebbe che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nello schianto. Nel frattempo, la moto è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti.

