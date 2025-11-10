Roma, Trasporto Pubblico: venerdì 14 novembre sciopero ATAC, a rischio bus e metro

Il prossimo venerdì 14 novembre si preannuncia una giornata difficile per i pendolari e tutti coloro che si spostano con i mezzi pubblici nella Capitale. È infatti in programma uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl, che coinvolgerà l’intera rete ATAC, compresi bus, tram, filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini-Centocelle. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero Atac 24 ore: le fasce garantite

L'agitazione comprenderà tutta la giornata, ma sono previste delle fasce orarie di garanzia per limitare i disagi. I servizi saranno regolarmente operativi da inizio servizio fino alle 8.30 del mattino e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00. Durante queste ore i trasporti torneranno a funzionare normalmente per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

Mezzi pubblici: disagi nella notte tra il 13 e il 15 novembre

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre, le linee bus notturne (quelle che iniziano con 'N') potrebbero subire interruzioni. Tuttavia, le corse notturne delle linee diurne come la 38, 44, 61 saranno operative anche dopo le ore 24. Invece, per la notte tra il 14 e il 15 novembre la situazione sarà opposta: le linee notturne 'N' funzioneranno, mentre le corse diurne programmate oltre la mezzanotte non saranno garantite.

Scale mobili, ascensori e montascale

Lo sciopero avrà ripercussioni anche sui servizi accessori delle stazioni metroferroviarie. Non ci sarà servizio per scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni eventualmente aperte. Le biglietterie tradizionali resteranno chiuse; tuttavia, i parcheggi di interscambio rimarranno aperti e le biglietterie online continueranno a funzionare senza interruzioni.

Suggerimenti di Atac per gli utenti

L’ATAC consiglia vivamente agli utenti di utilizzare le opzioni di pagamento elettronico come carte di credito o debito direttamente in stazione o a bordo dei mezzi durante la giornata di sciopero. Inoltre, nelle stazioni metroferroviarie ad eccezione di Ionio, Laurentina e Arco di Travertino non sarà possibile utilizzare i bike box; pertanto è consigliato provvedere al deposito o al ritiro della bicicletta al di fuori delle fasce di sciopero.

Cosa fare per limitare i disagi

I cittadini romani sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti per evitare imprevisti durante la giornata del 14 novembre. Informarsi preventivamente su eventuali cambiamenti alla mobilità urbana attraverso i canali ufficiali dell’ATAC potrà essere cruciale per gestire al meglio questa giornata complicata.