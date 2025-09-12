MENU
Roma. Triplice tentato omicidio in un bar, ferito titolare e tre avventori: arrestato 52enne

Il bar assalito è situato in via Acquaroni, nella zona di Grotte Celoni. Questo quartiere a est di Roma è noto per le sue vicinanze a Tor Bella Monaca
ambulanza e operatori sanitari di notte
Ambulanza e operatori del soccorso sanitario (Immagine di repertorio)

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto, un uomo armato ha fatto irruzione in un bar situato in via Acquaroni, nella zona di Grotte Celoni. Questo quartiere a est di Roma è noto per le sue vicinanze a Tor Bella Monaca. La scena è stata degna di un film: colpi d’arma da fuoco hanno risuonato nel locale, lasciando il titolare e tre clienti feriti. L’arresto del responsabile è stato effettuato dalla squadra Mobile con l’aiuto del giudice per le indagini preliminari (gip).

Rapina al bar, ferito gravemente il titolare

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il rapinatore, un romano di 52 anni, è entrato nel bar con l’intento di ottenere il denaro dell’incasso. Al rifiuto del titolare e dei clienti presenti, l’uomo ha estratto una pistola. Il titolare del bar è stato gravemente ferito al braccio e al torace ed è rimasto ricoverato in prognosi riservata per oltre dieci giorni. La sua sopravvivenza è dovuta alla rapidità e competenza dei medici intervenuti.

Clienti sotto tiro e fuga

I tre clienti feriti erano tutti di origine bengalese come il gestore del locale. L’aggressore non si è fermato qui: dopo aver sparato alle sue vittime, ha nascosto l’arma in una fioriera nel condominio adiacente per poi fuggire poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Intervento della polizia e le indagini

Le volanti del distretto Prenestino sono giunte rapidamente sul posto. Gli agenti della sezione antirapina della squadra Mobile hanno avviato immediatamente le indagini raccogliendo testimonianze cruciali e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza. Questi elementi hanno portato all’identificazione e all’arresto dell’aggressore che ora si trova nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di triplice tentato omicidio.

