Roma, truffa del “finto maresciallo” a Prati: 65enne raggirata in casa. Arrestato un 23enne

La truffa si è consumata in una mattina apparentemente ordinaria nel quartiere Prati, dove una donna di 65 anni è stata ingannata da un falso maresciallo e dal suo complice, entrambi impegnati in un piano preparato con precisione.

Prati, finti agenti raggirano una donna

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 23 anni, originario della Campania, ritenuto gravemente indiziato dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona, commessi all’interno dell’abitazione della vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio con una telefonata. L’interlocutore si presentava come un maresciallo delle Forze dell’ordine e sosteneva che l’auto della donna fosse stata utilizzata per una rapina in gioielleria. Una falsa accusa accompagnata dall’invito a collaborare subito per evitare presunte conseguenze penali.

La telefonata e il finto sopralluogo nell’appartamento

Per rendere più credibile l’intera messinscena, l’uomo al telefono ha annunciato l’arrivo presso l’abitazione della vittima di un presunto “ufficiale giudiziario”, incaricato – a suo dire – di verificare la provenienza dei gioielli presenti in casa. La donna, sorpresa dalla notizia e già in uno stato di preoccupazione crescente, ha provato a contattare il compagno per chiarire la situazione.

Nel frattempo, però, i truffatori hanno mantenuto occupate le linee telefoniche di entrambi, impedendo alla coppia di confrontarsi.

Pochi minuti dopo, ha bussato alla porta un uomo vestito come un tecnico incaricato di un sopralluogo. Il falso maresciallo, ancora al telefono, sosteneva che il marito fosse in caserma e chiedeva alla donna di seguire senza esitazioni le istruzioni del supposto collaboratore.

A quel punto, la vittima ha consegnato al finto ufficiale un sacchetto contenente i propri gioielli. L'uomo si è allontanato in breve tempo, mentre la donna restava convinta di aver adempiuto a una procedura necessaria.

La verità è emersa solo con il rientro del marito e del figlio, quando è stato evidente che nessuna Forza dell’ordine era coinvolta nella vicenda.

Svolta nelle indagini grazie alle immagini di videosorveglianza

L’indagine è stata avviata dal Commissariato di P.S. Prati già all’indomani della denuncia. Un ruolo decisivo lo hanno avuto le telecamere di videosorveglianza installate nell’area condominiale: le immagini hanno permesso di identificare il volto del presunto autore materiale del colpo. I fotogrammi acquisiti sono stati confrontati con le banche dati a disposizione degli investigatori, consentendo di risalire a un giovane 23enne dell’hinterland napoletano.

Pochi giorni più tardi, lo stesso ragazzo è stato arrestato in flagranza mentre tentava di replicare la truffa con lo stesso modus operandi. Un elemento che ha rafforzato ulteriormente il quadro indiziario a suo carico.

Custodia cautelare in carcere e indagini ancora in corso

Una volta raccolti gli elementi necessari, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Le indagini restano tuttavia aperte: gli investigatori stanno lavorando per individuare tutti i soggetti che avrebbero agito in concorso nella pianificazione e realizzazione del raggiro.

Le autorità hanno precisato che le evidenze raccolte appartengono alla fase preliminare e che, fino a eventuale sentenza definitiva, l’indagato deve essere considerato presunto innocente.