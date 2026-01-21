Roma, turismo 2025 da record: 22,9 milioni di arrivi e 52,92 milioni di presenze, la Capitale si supera

Roma chiude il 2025 con numeri che certificano un nuovo primato turistico: 22,9 milioni di arrivi complessivi, di cui 12 milioni dall’estero, e 52,92 milioni di presenze. È l’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio a mettere nero su bianco i dati, che risultano in crescita sul precedente record storico del 2024: +3,42% sugli arrivi e +2,87% sulle presenze.

Numeri che, al di là delle percentuali, raccontano una città che continua ad attrarre visitatori in tutte le stagioni e che, allo stesso tempo, deve gestire un successo che si misura ogni giorno su strade, servizi, trasporti e convivenza urbana.

Turismo Roma 2025 da record, i dati ufficiali e cosa significano per alberghi e affitti brevi

Il dato delle presenze, 52,92 milioni, indica quante notti sono state trascorse in città. È qui che si legge la pressione reale sul sistema dell’accoglienza: camere, case vacanza, ristorazione, musei, mobilità. La componente internazionale, con 12 milioni di arrivi dall’estero, conferma la centralità di Roma nei circuiti globali, con effetti diretti sulla domanda di servizi e sul lavoro stagionale che, sempre più spesso, tende a diventare continuativo.

La fotografia dell’EBT Lazio, inoltre, consolida la sensazione avvertita da operatori e residenti negli ultimi mesi: la Capitale non vive solo “picchi”, ma un flusso costante che ridisegna abitudini e opportunità economiche.

Turismo Roma 2025 da record, Gualtieri: “Industria che genera indotto e posti di lavoro”

Sui numeri del 2025 interviene il sindaco Roberto Gualtieri, che lega il risultato a una stagione “intensa e impegnativa”, ringraziando l’assessore Alessandro Onorato per il lavoro svolto. Il punto politico, nelle sue parole, è chiaro: il turismo viene indicato come un’industria capace di generare indotto e occupazione, contribuendo al rilancio complessivo della città. Non un trofeo da esibire, ma un settore che incide su entrate, impiego, filiera dei servizi e attrattività internazionale.

Turismo Roma 2025 da record, Onorato: “Non è casuale, è il frutto di una strategia”

L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda rivendica la scelta di puntare su eventi capaci di offrire un motivo in più per tornare a Roma o per allungare la permanenza. È un messaggio che parla a due pubblici: agli operatori, che vedono calendarizzarsi la domanda lungo l’anno, e ai residenti, che chiedono regole e servizi adeguati per reggere un flusso in crescita.

Onorato richiama anche l’impatto economico sul territorio: nel 2024 il turismo avrebbe generato 13,3 miliardi di euro, secondo dati ricondotti a una ricerca sociometrica citata da canali istituzionali del turismo capitolino. E aggiunge il tema occupazione, indicata in aumento nell’ultimo triennio.

Turismo Roma 2025 da record, il rovescio della medaglia: servizi, qualità della vita e “compatibilità” urbana

Nei commenti istituzionali compare un'espressione che riassume il tema più sensibile: rendere la crescita "compatibile" con la città e con chi ci vive. In concreto significa governi del flusso, gestione degli spazi più esposti, trasporto pubblico, decoro, sicurezza e tutela del patrimonio.

È anche una questione di reputazione: il visitatore che trova servizi efficienti e una città curata tende a tornare e a restare di più; quello che vive disagi diffusi porta via un racconto meno generoso.

Per questo, nei piani di chi amministra, il record non può essere solo un numero: diventa un test quotidiano sulla capacità di Roma di trasformare l’attrattività in valore stabile, senza scaricare i costi sul vivere di ogni giorno.

Turismo Roma 2025 da record, perché i numeri del 2025 aprono la partita del 2026

Il primato del 2025 alza l’asticella: per il 2026 la domanda non è soltanto se Roma saprà confermarsi, ma come. Gli operatori chiedono programmazione, le imprese misurano investimenti e personale, i residenti vogliono risposte concrete su equilibrio urbano. I dati dell’EBT Lazio consegnano una base solida: quasi 23 milioni di arrivi e oltre 52 milioni di presenze, con una componente estera decisiva.

Ora la politica e la macchina amministrativa sono chiamate a fare la loro parte, perché un record, da solo, non migliora la città: può farlo soltanto il modo in cui lo si gestisce.