Roma, turista in monopattino sorpreso mentre trasporta una base di colonna di marmo di epoca romana

La “dolce vita” e l’amnesia culturale

Succede nel cuore pulsante di Roma, in quel tratto di città dove i fasti della “dolce vita” resistono più come suggestione cinematografica che come realtà tangibile. Via Vittorio Veneto, con i suoi caffè eleganti e i ricordi felliniani, si è trovata improvvisamente al centro di un episodio che ha dell’incredibile: un turista tedesco di 24 anni, in apparente spensieratezza, percorreva la via a bordo di un monopattino a noleggio. Fin qui, nulla di strano. Ma tra i suoi piedi, sul piccolo mezzo elettrico, giaceva una base di colonna in marmo di probabile epoca romana, grande circa 40×20 cm e pesante oltre 30 chili.

La scena, surreale quanto simbolica, è stata intercettata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, che hanno immediatamente fermato il giovane. Il reperto, sottoposto ad accertamenti da parte della Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, è stato classificato come bene culturale di interesse storico-artistico. Il turista è stato denunciato alla Procura della Repubblica per ricettazione di beni culturali.

Un gesto superficiale che svela fratture profonde

L'immagine del giovane sul monopattino, con un pezzo di storia sotto i piedi, è potente perché mette in luce una frattura culturale. In un mondo dove tutto è "contenuto" da condividere e souvenir da portare via, anche una base di colonna di epoca imperiale può diventare un oggetto da collezione estemporanea. Ci si interroga allora su come sia possibile che un reperto del genere sia stato reperito e trasportato con tale leggerezza.

L'indagine ora dovrà chiarire la provenienza dell'oggetto e, soprattutto, come sia finito nelle mani di un turista. Il rischio che provenga da scavi abusivi o da un cantiere archeologico non vigilato è reale. Roma, nonostante l'apparente onnipresenza delle forze dell'ordine e dei vincoli normativi, è ancora esposta a episodi di sottrazione del patrimonio che spesso si consumano nella distrazione generale.

Archeologia urbana e disattenzione globale

Ogni pietra di Roma ha una storia, ma non tutte ricevono la protezione che meritano. In una città che convive ogni giorno con i resti del passato, la familiarità può diventare assuefazione. Capita così che basamenti di colonne antiche vengano dimenticati in cortili, parchi, persino cantine, fino a diventare preda per chi non ha la consapevolezza (o il rispetto) del valore simbolico e materiale che custodiscono.

La questione non è solo giuridica, ma educativa. Il fatto che un turista, probabilmente in buona fede, abbia pensato di poter prelevare un oggetto del genere e trasportarlo liberamente parla di un cortocircuito tra fruizione e tutela, tra turismo e coscienza culturale. La responsabilità, a ben vedere, non è solo individuale.

Il valore di ciò che non si può portare via

Quello che resta, oltre alla denuncia, è un monito: la cultura non è un oggetto, non si può mettere in valigia o sul monopattino. È un’eredità condivisa che va protetta prima ancora che compresa. Roma, con la sua bellezza stratificata, non può essere trattata come un parco a tema storico, e ogni episodio come questo ci ricorda quanto sottile sia il confine tra meraviglia e trascuratezza.

Il marmo è stato sequestrato, verrà studiato, e forse tornerà nel luogo a cui appartiene. Più difficile sarà restituire alla collettività il senso del limite e del rispetto che spesso, nei luoghi più iconici, sembrano svanire nel flusso incessante di click, passi e selfie.

