Roma, uccide l’amante della moglie con coltellate al collo: arrestato

Un uomo ieri, giovedì 22 dicembre, ha accoltellato l’amante della moglie nel quartiere San Basilio della Capitale.

I fatti

Il 47enne di nazionalità albanese, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, colto in flagranza di reato. Al momento, è in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per convalidare l’arresto.

Secondo le prime ricostruzioni, il movente sarebbe la vendetta per la relazione sentimentale tra la vittima e la moglie.

Le indagini

Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, l’uomo avrebbe ucciso l’amante della moglie con fendenti al collo, per poi fuggire cercando di far perdere le proprie tracce, lasciando la vittima esanime al suolo. All’arrivo dei soccorsi del 118 , non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Una volta che alla Questura di Roma è giunta la segnalazione, gli agenti della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce del responsabile. E’ stato individuato grazie ad alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso in un parcheggio dove, raggiunto dai poliziotti, è stato trasportato in carcere.

