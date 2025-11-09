Roma-Udinese 2-0: Pellegrini e Celik, giallorossi in testa

Grazie ai passi falsi di Milan e Napoli, la Roma torna in testa alla classifica battendo l’Udinese per 2-0. Solo l’Inter può raggiungere i giallorossi battendo la Lazio nel posticipo. Risultato incamerato all’ora di gioco, ma negli ultimi minuti è un super Svilar a tenere la porta inviolata e a non riaprire una partita che sembrava chiusa.

Roma-Udinese: primo tempo

Gasperini conferma 9/11 della sfida infrasettimanale di Glasgow: tornano dall’inizio Kone in mediana e Wesley sulla sinistra al posto di El Aynaoui e Tsimikas. L’Udinese di Runjaic, al decimo posto in classifica ma con problemi in attacco, schiera l’atteso Zaniolo al centro dell’attacco assistito da Buksa.

Inizio tambureggiante per la Roma con la squadra ospite che si difende e mette la partita sul piano fisico per poi ripartire, soprattutto con l’ex di turno. Al 13′ la prima nitida occasione con Kone che tira due volte col sinistro ma impatta male il pallone in entrambe le circostanze. Al minuto 20 cross di Welsey, Celik riesce a colpire di testa ma pallone di poco largo alla destra di Okoye, poco dopo di testa ci prova Pellegrini su rimpallo, stessa sorte del compagno.

Prima chance in ripartenza per i friulani al 26′ con Atta che col sinistro rasoterra in diagonale la manda fuori. Alla mezz’ora palo della Roma: Dovbyk servito in profondità da Pellegrini prova a calciare in porta, il tiro viene ribattuto per l’accorrente Cristante che dal limite va col destro, la palla viene deviata dal tacco di Karlstrom e va a sbattere sul montante alla destra di Okoye. Dovbyk impegna il portiere bianconero ma è in fuorigioco. É l’ultima giocata dell’ucraino che accusa un problema fisico: mentre viene medicato (e poi sostituito da Baldanzi) il Var Dionisi controlla un fallo di mano di Kamara, richiama Collu che con l’on field review assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Pellegrini che spiazza Okoye: Roma in vantaggio al 42′ anche se senza centravanti.

Il raddoppio di Celik e un provvidenziale Svilar

Dopo l’intervallo il primo squillo è per l’Udinese con Buksa che calcia dal limite ma troppo centrale per impensierire Svilar. Similmente a quanto visto in coppa, la Roma imposta la ripresa con un controllo del pallone più ragionato e lento per abbassare i ritmi e all’ora di gioco trova il raddoppio. Azione molto ben impostata con Kone che va in percussione centrale, allarga sulla destra per Celik, Mancini si sovrappone al centro e viene servito, l’azzurro di prima gli restituisce palla all’indietro e il turco batte a rete. Serve a poco la deviazione sulla linea di Palma, entrato qualche minuto prima per Kabasele: primo gol in carriera in Serie A.

Runjaic ricorre a cambi, inserendo il rientrante Davis per Buksa e Piotrowski a centraocampo, ma al 72′ è proprio Zaniolo ad avere una clamorosa occasione per dimezzare lo svantaggio. In fase di impostazione Ndicka sbaglia completamente il passaggio in orizzontale e regala palla a quello che fu l’eroe di Tirana, oggi fischiatissimo dall’Olimpico. Una specie di rigore in movimento ma Svilar esce in maniera felina e occupa bene la porta, Zaniolo calcia centrale centrando il portiere belga. Passato il pericolo Gasperini cambia Soulé e Pellegrini per El Aynaoui ed El Shaarawy avanzando Cristante a unico trequartista.

La Roma soffre negli ultimi minuti. A cinque dalla fine Svilar è ancora prodigioso in tuffo su colpo di testa del neo entrato Bayo, all'89' invece Atta da centroarea colpisce il palo su un tiro sporcato da Ndicka, sulla ribattuta Zemura calcia a lato. Gasperini si copre inserendo Ghilardi e Ziolkowski ma non c'è più tempo per gli ultimi assalti: la Roma batte l'Udinese e si porta da sola in testa alla classifica con l'Inter che battendo la Lazio nel posticipo può raggiungerla.

Roma-Udinese: il tabellino del match

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (90′ Ziolkowski), Cristante, Kone, Wesley (90′ Ghilardi); Soulé (74′ El Shaarawy), Pellegrini (74′ El Aynaoui); Dovbyk (42′ Baldanzi). All. Gasperini

Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele (53′ Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (72′ Piotrowski), Atta, Kamara (82′ Zemura), Zaniolo (82′ Bayo), Buksa (72′ Davis). All Runjaic

Marcatori: 42′ Pellegrini (rig.), 60′ Celik

Ammoniti: 28′ Cristante, 49′ pt Pellegrini, 62′ Karlstrom

Espulsi: nessuno

Recupero: 4′ primo tempo, 4′ secondo tempo

Spettatori: 61.684