Roma, ultimi aggiornamenti sulle linee del tram

Tram Linea 19

È stato riaperto l’intero percorso, precedentemente limitato a Largo Preneste per permettere i lavori di riammodernamento del deposito di Porta Maggiore. La tratta da Centocelle (Piazza dei Gerani) a piazza Risorgimento torna quindi ad essere utilizzabile dai viaggiatori.

Tram Linea 14

La linea 14 (Termini-Togliatti/Quarticciolo) sarà invece deviata in via Bresadola, via dei Castani e in piazza dei Gerani e quindi resterà isolata la tratta tra via Prenestina (dall’altezza di via di Tor de’ Schiavi) e il Quarticciolo, per lavori di ristrutturazione. Saranno disponibili navette sostitutive(“14NAV”), tra via Prenestina (alt. via Bresadola) e il capolinea del Quarticciolo, su viale Palmiro Togliatti.

Tram Linea 8

Il servizio resta al momento sospeso sull’intera linea, da piazza Venezia al Casaletto; lo stop risale a più di nove mesi fa…

Tram Linea 3

Saranno, ancora per molto tempo, attivi i bus sostitutivi tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere, a causa degli ormai famosi cantieri di Viale Induno e Viale Trastevere.

Restano invece invariate le pessime condizioni dei tram per mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto l’insufficiente servizio di igienizzazione e pulizia dei mezzi. Stessa cosa riguardo le pensiline delle fermate ( là dove ci sono) abbandonate al loro destino dall’azienda, sporche e degradate che proteggono solo i manifesti pubblicitari dalle intemperie ma non i viaggiatori…

