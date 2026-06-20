Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave, caccia a più aggressori

Un uomo è stato accoltellato oggi, intorno alle 19.30, in via Ostuni, nel quartiere Quarticciolo, a Roma. È stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è arrivato in gravi condizioni. Il dettaglio che rende ancora più delicato il caso riguarda la possibile presenza di più persone nell’aggressione.

Accoltellamento al Quarticciolo, cosa è accaduto in via Ostuni

La zona di via Ostuni è stata raggiunta in pochi minuti dai soccorsi e dai carabinieri, chiamati a ricostruire una sequenza ancora non definita nei particolari. L’uomo è stato trovato ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Le sue condizioni hanno imposto il trasferimento immediato in ospedale, con la massima urgenza prevista dai protocolli sanitari.

Il Quarticciolo torna così al centro di un episodio di violenza grave, avvenuto in una fascia oraria nella quale le strade del quartiere sono ancora vissute da residenti, passanti e attività aperte. Via Ostuni, in particolare, è diventata il punto da cui ripartono le verifiche: dove si trovava la vittima, quante persone fossero presenti, da quale direzione siano arrivati gli aggressori e come si siano allontanati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le prime verifiche puntano a chiarire se l’accoltellamento sia nato da una lite degenerata, da un regolamento di conti o da un’aggressione organizzata. Al momento nessuna pista può essere esclusa. L’elemento più significativo resta la possibile partecipazione di più persone, circostanza che cambia il peso dell’episodio e allarga il perimetro degli accertamenti.

Uomo grave al Policlinico Umberto I, indagini affidate ai carabinieri

Dopo l’intervento del personale sanitario, il ferito è stato portato al Policlinico Umberto I. Il codice rosso indica una situazione sanitaria seria, con necessità di cure immediate e monitoraggio costante. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico e raccogliere, se possibile, elementi utili dalla vittima. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. A loro spetta il primo lavoro di ascolto, controllo dell’area e raccolta di informazioni. In via Ostuni è intervenuta anche la Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici, passaggio fondamentale quando occorre fissare ogni traccia presente sulla scena.

Gli investigatori stanno lavorando su più livelli. Da un lato c’è la ricerca dei responsabili, dall’altro la necessità di definire la dinamica. Ogni dettaglio può assumere valore: la posizione delle macchie di sangue, eventuali oggetti abbandonati, il punto esatto dell’aggressione, i movimenti successivi al ferimento. Anche le testimonianze di chi potrebbe aver visto o sentito qualcosa diventano decisive. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Quarticciolo sotto attenzione, il peso della violenza nelle strade

Un accoltellamento in strada non è mai soltanto un fatto di cronaca nera. Ha un impatto immediato sul territorio, alimenta paura, richiama il tema del controllo degli spazi pubblici e impone risposte rapide sul piano investigativo. Nel caso del Quarticciolo, quartiere già spesso citato nelle cronache giudiziarie e di sicurezza urbana, il nuovo episodio riapre domande note: chi presidia le strade, quali tensioni covano nei contesti più esposti, quali segnali vengono intercettati prima che si arrivi al sangue.

La presenza di più persone nell’aggressione, se confermata, renderebbe il quadro ancora più serio. Non si parlerebbe solo di un gesto isolato, ma di un’azione compiuta da un gruppo, con una dinamica che potrebbe indicare premeditazione, una lite collettiva o un assalto maturato in pochi istanti. È proprio su questa differenza che si concentrerà una parte importante del lavoro investigativo.

Per ora resta una certezza: un uomo è in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato colpito a coltellate in una strada di Roma. Il resto è affidato agli accertamenti dei carabinieri, chiamati a dare un nome agli aggressori e a ricostruire cosa sia successo prima, durante e dopo il ferimento. La risposta investigativa dovrà essere rapida, perché un episodio simile lascia un segno immediato nel quartiere e nella percezione di sicurezza di chi vive quella parte della città.