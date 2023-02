Roma, uomo finisce sui binari della Metro A: è in codice rosso

Un uomo è finito sui binari della metro A, nella stazione di Vittorio Emanuele in direzione Anagnina, a Roma. E’ rimasto ferito ed è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno estratto vivo e affidato ai sanitari del 118 per il trasporto, in codice rosso, all’ospedale San Giovanni.

Uomo sui binari della Metro A: malore? Tentato suicidio?

Sul posto è intervenuta anche la polizia. Sono in corso le indagini per chiarire l’accaduto e se si sia trattato o meno di un gesto volontario. Per consentire le operazioni di soccorso è stata interrotta la circolazione della metro A nelle tratta tra Termini e San Giovanni con l’attivazione di un servizio bus sostitutivo.

I disagi sono rilevanti per la circolazione, con fermate degli autobus (sia corse ordinarie che aggiuntive) affollate di passeggeri in attesa.

Il Tweet del servizio trasporto pubblico capitolino, Atac:

#info #atac – METRO A: abbiamo interrotto la circolazione nelle tratta Termini<->San Giovanni per consentire il soccorso a una persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele. Seguono aggiornamenti #Roma — infoatac (@InfoAtac) February 21, 2023

