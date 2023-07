Roma, uomo ucciso per strada con un colpo alla gola

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato senza vita, con una ferita alla gola, questa sera, intorno alle 21, in via della Domus Aurea, nella zona di Colle Oppio a Roma. Il cadavere dell'uomo, uno straniero forse di origine pachistana, era in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Roma e i carabinieri. Le ricerche dell'aggressore sono in corso. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata