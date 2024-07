Roma. Vasto incendio a Casal Lumbroso, a rischio la qualità dell’aria: le raccomandazioni della Protezione Civile

Nel pomeriggio di oggi, un vasto incendio ha colpito la zona di Casal Lumbroso, situata nell’area “Pantano di Grano, Massimina Pisana” a Roma. Le fiamme, estese e violente, hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle pattuglie della Polizia Locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della popolazione. I volontari della Protezione Civile sono sul posto per supportare le operazioni di spegnimento e per prestare assistenza agli abitanti delle zone limitrofe.

Le autorità locali hanno emesso raccomandazioni precise per la popolazione che risiede entro un raggio di 3 chilometri dall’area colpita, che comprende i Municipi XII e alcune zone dell’XI e del XIII Municipio. Ecco i consigli della Protezione Civile:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio: La presenza di curiosi e non addetti ai lavori può ostacolare le operazioni di soccorso e mettere in pericolo la propria incolumità. Mantenere chiuse le finestre: In caso di fumi persistenti e maleodoranti, è fondamentale evitare che questi penetrino nelle abitazioni. Non utilizzare condizionatori a presa d’aria esterna: Questo accorgimento serve a evitare l’ingresso di fumi e sostanze nocive all’interno delle abitazioni. Limitare le attività all’aperto: Con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, soprattutto considerando l’ondata di calore di livello rosso che sta interessando la capitale.

In caso di emergenza, i cittadini sono invitati a contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Parallelamente alle operazioni di spegnimento, ARPA Lazio ha avviato un monitoraggio della qualità dell’aria nella zona interessata. I risultati delle analisi saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito ufficiale dell’agenzia, fornendo così dati essenziali per valutare l’impatto ambientale dell’incendio e garantire la sicurezza sanitaria della popolazione.

L’incendio di oggi a Casal Lumbroso mette in luce l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle squadre di emergenza, nonché della collaborazione tra le varie istituzioni coinvolte. La tempestiva mobilitazione dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile ha permesso di contenere il più possibile i danni e di garantire la sicurezza dei residenti.

Il Comune di Roma ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e per il senso civico dimostrato, invitando alla massima prudenza e a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo. La solidarietà e la responsabilità collettiva sono fondamentali per affrontare al meglio queste emergenze e per garantire una rapida e sicura risoluzione dell’incidente.