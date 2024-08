Roma, vasto incendio su terreni privati in zona Pantano di Grano al confine con Fiumicino

La Protezione Civile di Roma ha lanciato un avviso di allerta per tutti i residenti nel raggio di tre chilometri dall’area colpita dall’incendio

Un vasto incendio sta devastando i terreni privati nella zona di via di Monte Carnevale, a Pantano di Grano, al confine con il comune di Fiumicino. Le fiamme, di proporzioni significative, hanno rapidamente consumato ettari di vegetazione, sollevando una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città di Roma. L’incendio, sviluppatosi nelle prime ore del pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso, con i Vigili del Fuoco di Roma in prima linea.

L’intervento delle Autorità e dei Soccorsi

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate dai mezzi aerei del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, che stanno operando per contenere e spegnere le fiamme. Al loro fianco, sono presenti le pattuglie della Polizia Locale, impegnate a gestire la viabilità e garantire la sicurezza nell’area circostante, e le squadre dei volontari della Protezione Civile di Roma Capitale, che stanno fornendo supporto logistico alle operazioni di spegnimento. Anche il Servizio Giardini di Roma Capitale è stato coinvolto, mettendo a disposizione risorse e mezzi per limitare l’avanzata delle fiamme.

L’incendio, alimentato da condizioni climatiche avverse e da venti che soffiano verso est, ha reso la situazione particolarmente critica. Il fumo, denso e in alcuni punti maleodorante, ha cominciato a diffondersi in vaste aree della città, portando le autorità a emanare precise raccomandazioni per la popolazione residente nei Municipi XI e XII, le zone maggiormente esposte.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile di Roma Capitale, attraverso un comunicato ufficiale, ha lanciato un avviso di allerta per tutti i residenti nel raggio di tre chilometri dall’area colpita dall’incendio. Le raccomandazioni, di natura precauzionale, sono rivolte a ridurre al minimo i rischi per la salute legati all’inalazione del fumo e all’esposizione alle alte temperature, aggravate dall’ondata di calore che in questi giorni ha raggiunto il livello rosso.

Le indicazioni della Protezione Civile includono:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio: Le autorità raccomandano di evitare avvicinamenti all’area dell’incendio, sia per il rischio di inalazione di fumi tossici, sia per permettere ai soccorritori di operare senza ostacoli. Mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti: Per prevenire l’ingresso di fumi nocivi nelle abitazioni, è consigliato tenere chiuse le finestre, soprattutto nelle ore in cui la concentrazione di fumo potrebbe essere maggiore. Non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna: I condizionatori che prelevano aria dall’esterno potrebbero introdurre nelle abitazioni i fumi sprigionati dall’incendio. Si consiglia pertanto di spegnerli o impostarli in modalità di ricircolo dell’aria interna. Limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa: Considerata la concomitante ondata di calore, che rende l’aria già di per sé difficile da respirare, e la presenza di fumo, è fortemente consigliato di evitare attività all’aperto, soprattutto quelle di natura ludico-ricreativa, per ridurre il rischio di colpi di calore e di problemi respiratori.

Appello alla cittadinanza

In caso di emergenza o di necessità di assistenza, la Protezione Civile di Roma Capitale invita i cittadini a contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al Numero Verde 800 854 854. Il personale è a disposizione per fornire informazioni, indicazioni e supporto in tempo reale, coordinando le operazioni di soccorso e garantendo la sicurezza della popolazione.

L’incendio che sta colpendo la zona di via di Monte Carnevale rappresenta un evento di notevole gravità, che sta mettendo alla prova le capacità di risposta del sistema di emergenza di Roma. La situazione, monitorata costantemente dalle autorità, potrebbe richiedere ulteriori interventi e misure di sicurezza nelle prossime ore.

È essenziale che la popolazione segua scrupolosamente le raccomandazioni della Protezione Civile per evitare rischi e garantire la propria sicurezza e quella degli altri.