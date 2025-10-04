Roma, venerdì 10 ottobre due scioperi del Trasporto pubblico: stop Atac 24 ore

Venerdì 10 ottobre si preannuncia una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici a Roma. La città sarà teatro di due scioperi importanti che interesseranno l’intera rete Atac. L’agitazione è stata indetta da tre sindacati: Sul, Usb e Orsa, ognuno con modalità e orari diversi. Mentre la Sul ha proclamato uno stop di 24 ore, Usb e Orsa hanno optato per una sospensione delle attività dalle 8:30 alle 12:30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sciopero in Atac: metro, bus e tram a rischio. Fasce garanzia

Nonostante la giornata di protesta, le fasce orarie cruciali per molti lavoratori saranno coperte. Infatti, il servizio dovrebbe essere regolare nelle prime ore del mattino fino alle 8:30 e poi riprendere nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Questo significa che i romani potranno contare sui mezzi pubblici durante i tradizionali orari di punta.

Esclusioni e limitazioni del servizio

Tuttavia, non tutti i collegamenti saranno garantiti. Le linee notturne non subiranno interruzioni poiché le loro corse sono programmate dopo le 24. Al contrario, molte linee diurne e alcune tratte della metropolitana vedranno una sospensione dei servizi al termine della giornata operativa.

Dettagli delle linee interessate

Nella complessa rete gestita da Atac, ci sono eccezioni legate alle linee operate in subaffidamento che continueranno a funzionare normalmente. Parliamo delle linee contrassegnate dai numeri 021, 043, 075 e altre specificate nell’elenco ufficiale dell’azienda.

Piani alternativi per chi viaggia a Roma

Per chi si muove nella Capitale venerdì, il consiglio è di pianificare percorsi alternativi o considerare l’uso di mezzi privati laddove possibile. Le previsioni indicano infatti un forte impatto sul traffico urbano dovuto all’aumento delle auto in circolazione.