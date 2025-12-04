Roma, martedì 9 dicembre sciopero Atac 24 ore: cosa cambia per bus, metro, tram e notturne

Roma si prepara a una giornata complessa sul fronte dei trasporti pubblici. Per martedì 9 dicembre è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà esclusivamente la rete Atac. Il sindacato Sul ha indetto la protesta per una lunga serie di rivendicazioni interne, che toccano turnazioni, sicurezza, premi produttivi e gestione del personale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’astensione avrà un impatto esteso su bus, filobus, tram, metropolitane e sulla ferrotranvia Termini-Centocelle, con disagi previsti per gran parte della giornata, ad eccezione delle fasce orarie tutelate dalla legge.

Sciopero Atac: orari garantiti e fasce a rischio

Lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio diurno. Sono invece garantite le corse dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e poi dalle 17 alle 19.59. Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre potranno fermarsi le linee “N”, mentre resteranno attive le linee diurne che hanno corse oltre la mezzanotte.

La situazione si invertirà nella notte successiva: regolari le linee notturne, possibili interruzioni per quelle diurne che proseguono oltre le 24. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le linee e i servizi che funzioneranno regolarmente

Una parte consistente del trasporto urbano non sarà toccata dallo sciopero. Atac ha chiarito che le linee in subaffidamento – come la 021, la 043, la 075, la 246, la 246P, la 313, la 351, la 500, la 551, la 669 e altre – circoleranno regolarmente per l’intera giornata. Stesso discorso per il servizio a chiamata dei quartieri Massimina, Villa Troili e Maglianella di Sopra.

Nessuna ripercussione anche per i 91 collegamenti gestiti dagli operatori privati Atr, Bis, Troiani e Tuscia, così come per i mezzi Cotral e Trenitalia. Il quadro garantisce dunque una parte consistente della mobilità nelle periferie e nei collegamenti extraurbani.

Metro aperte ma con servizi ridotti: accessibilità compromessa

Durante lo sciopero, anche nelle stazioni che resteranno aperte, non verrà assicurato il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Una limitazione pesante per persone anziane, utenti con disabilità e famiglie con passeggini. I bike box resteranno non utilizzabili quasi ovunque, tranne nelle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino, dove deposito e ritiro saranno comunque possibili solo fuori dalle fasce di sciopero.

Biglietterie, parcheggi, locker: cosa funziona e cosa no

Le biglietterie Atac non garantiranno il servizio, ma resteranno disponibili i canali digitali e il pagamento a bordo dei mezzi o ai tornelli tramite carte contactless. I parcheggi di scambio rimarranno aperti, così come i parcheggi bike. Non sarà invece possibile ritirare pacchi nei locker situati nelle stazioni eventualmente chiuse o con accessi limitati.

Le motivazioni dello sciopero: turni, sicurezza e premi aziendali

Il sindacato Sul ha elencato un lungo elenco di criticità a sostegno della protesta. Al centro ci sono i cambi turno degli autisti e le conseguenze sull’organizzazione del pasto, la gestione dei premi aziendali, la sicurezza nelle rimesse – con particolare riferimento all’uscita pedonale di Portonaccio – e l’applicazione economica e normativa della sentenza di Cassazione relativa all’inquadramento dell’area IV.

Viene chiesta inoltre una riorganizzazione del settore biglietterie e un miglioramento delle procedure interne. Temi diversi, che tuttavia confluiscono nella richiesta di un quadro più chiaro e stabile per i lavoratori dell’azienda di trasporto municipale.

Precedenti adesioni e possibili livelli di partecipazione

I dati degli scioperi precedenti offrono un’indicazione del possibile scenario. A settembre 2025 un’astensione di quattro ore aveva registrato un’adesione del 25,3% sul servizio di superficie e del 5,7% sulla rete metroferroviaria. Il 10 ottobre, in occasione di uno sciopero più ampio di 24 ore, la partecipazione era salita al 42,6% sul servizio di superficie e al 18% sulle linee sotterranee e sulla Termini-Centocelle. Percentuali non basse, che suggeriscono una possibile estensione dei disagi anche in questa occasione.

Informazioni in tempo reale: come restare aggiornati

Atac invita gli utenti a monitorare costantemente lo stato del servizio attraverso i canali ufficiali: il sito web, il profilo X (Twitter) @infoatac, il servizio WhatsApp al numero 335.1990679, oltre agli annunci di bordo e agli aggiornamenti audio e video nelle stazioni. Una raccomandazione importante, poiché la situazione potrà variare nel corso della giornata in base ai livelli effettivi di adesione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una giornata complessa per Roma

Il 9 dicembre richiederà ai cittadini una pianificazione più attenta degli spostamenti. Con una buona porzione della rete Atac potenzialmente ferma, la pressione si sposterà sui mezzi privati, sui collegamenti garantiti e sulle linee dei gestori esterni. In una capitale che affronta già un traffico intenso nei giorni feriali, l’impatto potrebbe essere significativo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Lo sciopero arriva inoltre in un periodo di grande affluenza turistica e di intenso movimento commerciale, incrementando il rischio di rallentamenti diffusi.