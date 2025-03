Roma verso il divieto di fumo nelle aree pubbliche: una svolta per la salute e l’ambiente

Roma potrebbe presto unirsi alle grandi metropoli mondiali, come New York, Milano e Melbourne, che hanno deciso di vietare il fumo nelle aree pubbliche. La proposta, avanzata formalmente nel Municipio I della Capitale, mira a introdurre un regolamento che imponga restrizioni sul fumo anche all’aperto, in luoghi pubblici frequentati quotidianamente da cittadini e turisti. Un passo importante per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica, in particolare nelle zone più sensibili, come parchi, aree verdi e luoghi frequentati da famiglie e bambini.

L’iniziativa di Roma si ispira a modelli già adottati in altre città europee e americane. A Milano, dal 2023, è stato vietato fumare nei pressi di fermate dei mezzi pubblici, aree giochi, cimiteri e parchi, un provvedimento che ha riscosso consenso tra i cittadini e contribuito a ridurre l’esposizione al fumo passivo in luoghi pubblici. A New York e Melbourne, le normative sul divieto di fumo in aree aperte hanno segnato una rivoluzione nell’approccio urbano alla salute e al benessere collettivo.

L’obiettivo del nuovo regolamento romano è chiaro: tutelare la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità urbana. L’idea di introdurre aree “libere dal fumo”, con spazi appositamente attrezzati per i fumatori, rappresenta una soluzione equilibrata. In questo modo, il divieto non sarebbe totale, ma verrebbe implementato in modo da evitare che il fumo interferisca con l’ambiente circostante, in particolare in aree ad alta frequentazione come parchi giochi, scuole e fermate dei mezzi pubblici.

Se il progetto dovesse essere approvato, il divieto di fumo rappresenterebbe un cambiamento significativo nel modo in cui Roma gestisce gli spazi pubblici. La proposta non si limita a una semplice misura sanitaria, ma si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione ambientale, sportiva e sanitaria. La volontà del Comune di Roma è di rilanciare la salute pubblica, promuovere i valori dello sport e tutelare le persone più fragili, come anziani e bambini, che sono maggiormente esposti ai danni del fumo passivo.

Roma si troverebbe così allineata con le politiche urbane già adottate in molte altre grandi città internazionali, inviando un messaggio forte di cambiamento verso una maggiore consapevolezza riguardo all’ambiente e al benessere collettivo. La proposta rappresenta un’opportunità per ridisegnare il rapporto tra salute pubblica e vivibilità degli spazi urbani, creando un ambiente più salubre e accogliente per tutti.

Con una crescente sensibilità verso temi ambientali e sanitari, la Capitale potrebbe dimostrare di essere pronta a guardare al futuro con politiche più attente alla qualità della vita dei suoi abitanti, avvicinandosi a quelle città che hanno già fatto della salute e della sostenibilità una priorità nelle proprie politiche urbane.

