Il tratto pedonale di via di Valle Murcia, incastonato tra il Circo Massimo e il Roseto Comunale, ha finalmente cambiato volto. È il risultato di un intervento di rigenerazione urbana dal valore simbolico e funzionale, pensato per restituire dignità a uno degli accessi più suggestivi e sottovalutati del colle Aventino. Il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, affiancato dalle assessore Ornella Segnalini (Lavori Pubblici) e Sabrina Alfonsi (Ambiente), ha sancito ufficialmente la chiusura del cantiere e l'inizio di una nuova vita per questa porzione della città.

Estetica, verde urbano e memoria

L’intervento, finanziato con fondi legati al Giubileo per un totale di 800mila euro, è stato curato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale. Il lavoro è andato ben oltre una semplice operazione di manutenzione: l’asfalto è stato completamente rimosso per lasciare spazio a circa 40mila sanpietrini posati a mano, con tecniche artigianali coerenti con il tessuto urbano circostante. La scelta non è soltanto estetica, ma si lega anche alla volontà di preservare la tradizione costruttiva del centro storico.

Sono stati inoltre eliminati i vecchi marciapiedi laterali: al loro posto, nuove aiuole ampie fino a tre metri, arricchite con otto nuovi pini che si sommano al patrimonio vegetale preesistente. Un’operazione che migliora il microclima della zona, introduce una qualità paesaggistica superiore e rafforza il legame con l’adiacente Roseto Comunale. Via di Valle Murcia

Il Roseto Comunale e la valorizzazione dell’accesso

Il Roseto, noto per la collezione di oltre mille varietà di rose, è un luogo amato dai romani ma ancora poco battuto dal turismo di massa. Con la riqualificazione di via di Valle Murcia, il Comune ha voluto offrire un accesso rinnovato e coerente con il valore del luogo. Anche la componente storica è stata trattata con attenzione: le panche in travertino e la stele dedicata alle Tavole della Legge sono state ripulite e valorizzate. Piccoli interventi, ma capaci di restituire al sito un senso di rispetto e decoro spesso trascurato negli anni precedenti.

“Un tassello del piano Sanpietrini, ma anche una visione urbana”

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato come questo intervento non sia un episodio isolato, ma parte di una visione più ampia che punta sulla qualità dello spazio pubblico. “È un intervento semplice ma potente – ha affermato – che trasforma un passaggio secondario in un percorso verde, accessibile e all’altezza di uno dei luoghi più affascinanti di Roma.” In particolare, ha sottolineato la scelta di installare un sistema di irrigazione per mantenere verde l’aiuola anche nei mesi più caldi, evitando lo stato di abbandono che spesso penalizza zone simili.

Il valore della cura

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento su via di Valle Murcia è un esempio concreto di rigenerazione leggera ma incisiva. Nessuna infrastruttura invasiva, nessun cambiamento radicale: piuttosto, un lavoro preciso di restauro e valorizzazione, che affida al verde e ai materiali tradizionali il compito di raccontare il luogo. “Abbiamo scelto tecniche coerenti con il contesto e materiali autentici,” ha dichiarato l’assessora Segnalini, “ma soprattutto abbiamo voluto restituire una dignità urbana a uno spazio importante per la città.”

Anche l'assessora all'Ambiente Alfonsi ha evidenziato come il progetto sia stato pensato per migliorare l'accessibilità e il comfort, anche in vista delle esigenze future legate al Giubileo. Tra gli interventi previsti o già realizzati, figurano nuovi bagni pubblici e una gestione del verde coordinata con il Dipartimento Ambiente.

Un esempio replicabile?

L'intervento su via di Valle Murcia apre un interrogativo virtuoso: è possibile estendere questo tipo di riqualificazioni ad altri luoghi della città? La risposta, almeno per l'amministrazione capitolina, è sì. Progetti simili sono già allo studio per altri percorsi pedonali e spazi di margine urbano, spesso dimenticati nel tempo ma centrali nel tessuto di quartieri densi e ricchi di storia.

Nel frattempo, via di Valle Murcia è tornata a essere ciò che forse non aveva mai smesso di essere: un corridoio verde e silenzioso tra due dei punti più poetici della città. Un luogo dove si cammina, si osserva, si respira, senza fretta. E oggi, anche con un nuovo rispetto.

© Riproduzione riservata