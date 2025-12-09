Roma, Villa Silvestri Rivaldi verso la rinascita: accordo tra Regione e Ministero

Per Villa Silvestri Rivaldi si apre una nuova stagione. Dopo decenni di chiusura e degrado silenzioso, il complesso rinascimentale affacciato su Colosseo e Fori Imperiali avvia il percorso che lo porterà di nuovo a disposizione della città. La Giunta regionale del Lazio e il Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza Speciale di Roma, hanno presentato un accordo di programma che definisce risorse, tempi e funzioni del grande cantiere di restauro e valorizzazione.

Nel corso dell’evento ospitato proprio in villa, con la presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del soprintendente speciale Daniela Porro, del direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro Luigi Oliva e dell’assessore regionale alla Cultura Simona Baldassarre, sono state illustrate le prime sale in corso di recupero e il progetto di “restauro aperto e conservazione partecipata”, pensato per coinvolgere studiosi, cittadini e visitatori.

Villa Silvestri Rivaldi verso la restituzione alla città di Roma

Il percorso di restituzione di Villa Silvestri Rivaldi nasce da un accordo di valorizzazione siglato nel 2021. In base a quell'intesa, il Ministero della Cultura si è impegnato a curare il restauro conservativo e il recupero funzionale del complesso, con un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro provenienti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. La Regione Lazio, dal canto suo, ha concluso un anno fa l'acquisizione della villa per 25 milioni di euro, utilizzando risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

In questo quadro istituzionale condiviso, il Ministero ha già portato a termine il restauro del Villino Rivaldi con 2,6 milioni di euro e sta completando la progettazione per l'intero complesso immobiliare, che comprende il palazzo, il parco storico e le strutture di sostegno. L'obiettivo dichiarato è trasformare un luogo a lungo invisibile in un nuovo polo culturale, capace di dialogare con il sistema archeologico centrale.

L’accordo Regione–Ministero per Villa Silvestri Rivaldi e il Giubileo

In vista degli interventi più estesi, nel novembre 2024 il Ministero ha finanziato con 400.000 euro il progetto “Palazzo Silvestri Rivaldi – Restauro aperto e conservazione partecipata per il Giubileo. Messa in sicurezza percorsi, accessi e sale”, affidato all’Istituto Centrale per il Restauro.

Il programma prevede la messa in sicurezza di ambienti e collegamenti interni, oltre all’apertura controllata dei cantieri didattici della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’ICR. I visitatori potranno assistere da vicino alle operazioni di pulitura e consolidamento, osservare da vicino il lavoro dei restauratori, comprendere metodi, materiali, scelte operative. È un modo per coniugare Giubileo, alta formazione e accesso al patrimonio, trasformando il cantiere in un laboratorio pubblico di conoscenza.

Villa Silvestri Rivaldi: le parole di Giuli, Rocca e Baldassarre

Nel corso dell’incontro, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha parlato di “sforzo corale al servizio del bene comune” e di un luogo che rappresenta una straordinaria stratificazione storica, dall’antico al contemporaneo. Il richiamo è a una responsabilità condivisa: istituzioni, tecnici, mondo della cultura sono chiamati a lasciare un segno duraturo, all’altezza del contesto.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha ricordato come “i cittadini e il mondo intero conoscono poco, o per niente, la meraviglia di Palazzo Silvestri Rivaldi”, un complesso rinascimentale di valore eccezionale che ha rischiato un abbandono senza ritorno. Rocca ha annunciato l’avvio dei lavori di recupero nel 2026, con una progressiva apertura degli spazi che porterà la villa a diventare uno dei poli culturali più interessanti d’Europa.

L'assessore alla Cultura Simona Baldassarre ha sottolineato un primo risultato concreto: dal 15 dicembre al 6 gennaio il parco sarà accessibile gratuitamente, con allestimenti natalizi e una nuova passeggiata panoramica affacciata sui Fori Imperiali, destinata a diventare un nuovo attrattore delle festività.

Villa Silvestri Rivaldi, scrigno rinascimentale nel cuore di Roma

Villa Silvestri Rivaldi è un luogo emblematico della storia urbana romana. Nata come residenza di rappresentanza nel pieno Rinascimento, fu concepita quasi come un varco monumentale fra Colosseo e Foro, con ampie sale affrescate dedicate alla storia di Roma e della Chiesa, e omaggi a Paolo III Farnese.

Nel corso dei secoli sono passati qui i Medici, i Colonna, i Margotti, i Pio di Savoia. Nel Seicento, grazie alla donazione di Ascanio Rivaldi, il complesso diventa convento e successivamente la più importante fabbrica tessile della Roma barocca. In quella fase molti affreschi vennero ricoperti da ridipinture anonime, scomparendo alla vista fino al XXI secolo.

Nel Novecento la villa cambia ancora funzioni, diventando istituto assistenziale e scuola, arrivando vicinissima alla demolizione. Oggi le istituzioni e il mondo della ricerca se ne riappropriano, riconoscendo in questo insieme di palazzo, giardini e strutture romane sottostanti un tassello essenziale per leggere la storia della città.

Percorsi di visita, giardini e affacci sui Fori Imperiali

Il percorso di visita, che viene aperto progressivamente al pubblico in forma contingentata e su prenotazione, conduce dal portale bugnato all’androne, dalla Portaria al Fondaco delle Mendicanti e all’ala di servizio, fino allo scalone in peperino che porta al piano nobile e alla torre medicea.

Le ali del palazzo poggiano su strutture di età imperiale con ambienti voltati, che testimoniano la continuità di vita e trasformazione del sito dal mondo antico al Rinascimento.

Il recupero dei giardini, progettati nel Cinquecento da Giacomo Del Duca, ha riportato alla luce terrazzamenti e viali che collegavano la Basilica di Massenzio al Colosseo, restituendo una parte del disegno paesaggistico che un tempo univa villa, Palatino e Orti Farnesiani.

Anche se solo in parte conservati, questi spazi verdi assumono oggi un ruolo fondamentale per ricostruire la topografia storica dell’area centrale di Roma e offrire ai cittadini una nuova percezione del paesaggio archeologico.

Restauro aperto, cantiere scuola e percorsi di partecipazione

Il cantiere di Villa Silvestri Rivaldi è anche un grande laboratorio di formazione. Dal 2018 l’Istituto Centrale per il Restauro, con docenti e studenti della Scuola di Alta Formazione, conduce attività didattiche e interventi diretti sui dipinti murali, sperimentando tecniche avanzate come la pulitura laser per rimuovere strati di tinteggiatura che nascondevano apparati decorativi cinquecenteschi.

Il progetto di cantiere aperto, coordinato da un gruppo multidisciplinare guidato dal direttore della SAF-ICR sede di Matera, Giorgio Sobrà, con direzione lavori affidata a Carla Giovannone, prevede diversi livelli di divulgazione: percorsi per cittadini, bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, dedicati alle pratiche di restauro; momenti di approfondimento specialistico per i professionisti del settore; occasioni di confronto fra abitanti, studiosi, tecnici, pensate per costruire una cura condivisa del complesso.

Un nuovo polo culturale per Roma: Villa Silvestri Rivaldi dopo il restauro

L’accesso alla villa, per ora limitato a piccoli gruppi su prenotazione fino al completamento delle opere di messa in sicurezza, apre la strada a una prospettiva più ampia. L’immobile, entrato nel demanio culturale regionale, sarà destinato esclusivamente a funzioni compatibili con la sua natura storica e artistica.

La gestione futura passerà a una Fondazione di partecipazione, aperta al coinvolgimento di partner pubblici e privati, con l’obiettivo di rendere Villa Silvestri Rivaldi un luogo vivo, capace di ospitare mostre, iniziative di ricerca, attività educative e percorsi di visita integrati con l’area archeologica centrale.

Il sapere dei restauratori e degli studiosi dialogherà con le attese di chi visiterà questi spazi, favorendo la nascita di una consapevolezza condivisa, condizione essenziale per una tutela duratura del patrimonio culturale. In questo equilibrio fra conservazione, accessibilità e uso pubblico, Villa Silvestri Rivaldi si avvia a tornare ciò che è sempre stata: un punto di riferimento simbolico, artistico e paesaggistico nel cuore di Roma.