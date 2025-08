Roma, vini pregiati rubati nei ristoranti del centro con la tecnica del sanpietrino: arrestato 33enne

Un’indagine paziente smaschera il ladro dei locali notturni

Dopo settimane di osservazione discreta e incroci di dati, i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno individuato e arrestato un uomo di 33 anni, originario di Napoli, accusato di una serie di furti avvenuti nel cuore della Capitale. Il sospetto, già noto alle forze dell'ordine, era stato notato per il suo particolare modus operandi: la spaccata notturna dei vetri d'ingresso con un sanpietrino, per introdursi nei locali e sottrarre beni, in particolare vini pregiati e dispositivi elettronici.

L'arresto è avvenuto la scorsa notte in via Cavour, dopo che l'uomo è stato intercettato e seguito dai militari in borghese. È stato sorpreso mentre usciva da un ristorante attraverso un varco creato nella porta vetrata, con in mano una bottiglia di vino di alto valore commerciale.

Colpiva in piena notte con la tecnica del sanpietrino

La tecnica era sempre la stessa: attendeva le ore notturne, quando il centro storico si svuota, e colpiva con precisione le vetrate dei locali selezionati. Un colpo secco con un sanpietrino, poi l'ingresso veloce e mirato per sottrarre oggetti di valore. In questo caso, si parla di bottiglie di vino pregiato e un tablet, ma gli accertamenti avviati dai Carabinieri fanno pensare a una condotta reiterata e ben organizzata.

La conferma è arrivata anche grazie alle immagini di videosorveglianza del ristorante colpito: nei frame, l'uomo viene ripreso mentre, circa mezz'ora prima dell'arresto, infrange il vetro d'ingresso per poi uscire con due oggetti – una bottiglia e un tablet – nascosti sotto la giacca.

Noto alle forze dell’ordine

Non si trattava del primo episodio attribuito al 33enne napoletano. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo sarebbe stato protagonista anche di un tentativo di furto avvenuto la notte precedente in Piazza dell’Esquilino, ancora una volta ai danni di un ristorante e con le stesse modalità. Anche in quel caso avrebbe tentato di infrangere il vetro con un sanpietrino, ma senza riuscire a completare l’effrazione.

Il soggetto risulta già arrestato più volte per reati analoghi: si tratta di furti seriali con il cosiddetto “metodo della spaccata”, sempre messo in atto in orari notturni e con danni significativi alle attività commerciali, che oltre alla perdita degli oggetti rubati devono spesso far fronte a costosi interventi di ripristino delle vetrate.

L’arresto in flagranza

L'arresto è avvenuto in flagranza di reato, elemento che ha consentito un'immediata formalizzazione del fermo. L'uomo è stato condotto presso la caserma competente per le procedure di identificazione e per l'udienza di convalida, che si svolgerà nelle prossime ore.

Gli inquirenti, intanto, proseguono le indagini per ricostruire eventuali ulteriori colpi messi a segno con la stessa tecnica, anche in zone diverse del centro di Roma. L’obiettivo è verificare se il 33enne abbia agito da solo o se possa essere inserito in una rete più ampia di microcriminalità urbana.

© Riproduzione riservata