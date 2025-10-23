Weekend a Roma, appuntamenti imperdibili dal 23 al 26 ottobre: da mostre faraoniche a concerti e tributi culturali

Siamo ormai alla fine di ottobre e Roma si prepara ad accogliere una serie di eventi che sapranno catturare l’attenzione di cittadini e turisti. Dai tesori dei faraoni alle Scuderie del Quirinale fino ai concerti vibranti al Palazzo dello Sport, la capitale offre un ventaglio di appuntamenti imperdibili per il weekend dal 23 al 26 ottobre.

I Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale

Una delle principali attrazioni è la mostra "I Tesori dei Faraoni", che si svolgerà alle Scuderie del Quirinale dal 24 ottobre al 3 maggio. Curata da Tarek El Awady, questa esposizione porta a Roma oltre 130 capolavori egiziani provenienti da prestigiosi musei. Gli appassionati potranno esplorare diverse sezioni tematiche che spaziano dal ruolo divino dei faraoni all'organizzazione sociale e rituale dell'antico Egitto.

Cinema e musica: un mix perfetto

Mentre i mattoncini Lego colorano il Palazzo dei Congressi con l'Italy Brick Expo, l'Auditorium Parco della Musica ospita la chiusura della Festa del Cinema di Roma il 26 ottobre. Parallelamente, le note sinfoniche di Wagner inaugureranno la stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con esibizioni speciali dirette dal Maestro Daniel Harding.

Concerti ed esibizioni dal vivo

Il fine settimana musicale è fitto di appuntamenti: il live di Nayt al Palazzo dello Sport il 23 ottobre apre le danze, seguito dai ritmi energici di Rkomi il 25. Non mancheranno poi le serate alternative con Kae Tempest all'Hacienda.

Mostre d’arte e storia da non perdere

I cultori dell’arte avranno l’opportunità di visitare numerose esposizioni tra cui l’omaggio a Andrea Camilleri a Palazzo Firenze fino al 9 novembre e la retrospettiva su Pablo Picasso al Museo della Fanteria. Inoltre, Castel Sant’Angelo propone un viaggio nel tempo alla scoperta delle origini del cinema italiano.

L’offerta culturale si amplia ulteriormente

A Villa Medici, l’esposizione ‘Luoghi Sacri Condivisi’ mette in dialogo opere storiche con creazioni contemporanee per esplorare la spiritualità mediterranea condivisa. Nel frattempo, Mercati di Traiano illustra il secondo Anno Santo attraverso reperti rari mai visti prima.

Con un’agenda così ricca e diversificata, Roma conferma il suo ruolo centrale nel panorama culturale europeo offrendo esperienze che spaziano dall’archeologia all’arte contemporanea. Un weekend che promette emozioni per tutti i gusti.