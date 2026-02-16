Roma, Zona 30: da oggi scattano le multe dentro la Ztl del I Municipio

Da oggi la “Zona 30” nel Centro storico di Roma entra nella fase pienamente operativa anche sul fronte sanzionatorio: finisce la fase di informazione avviata dopo la determina comunale che, a metà gennaio, ha ridotto a 30 km/h il limite massimo di velocità per tutti i veicoli all’interno del perimetro della Ztl del I Municipio. Da questo momento, le pattuglie della Polizia Locale incaricate di presidiare l’area hanno il compito di contestare le violazioni del nuovo limite, con un sistema di controlli dichiarato “capillare e mirato”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Velocità ridotta in Centro: cosa cambia con la Zona 30

Il provvedimento era già visibile in strada grazie alla segnaletica dedicata e al nuovo quadro di regole. Ora, però, cambia il passo nell’applicazione: la Zona 30 non resta più solo un’indicazione, ma diventa parametro effettivo per le sanzioni. Le multe per eccesso di velocità vanno indicativamente da 42 euro fino a oltre 3mila euro, in base allo scostamento dal limite: la decurtazione dei punti patente scatta già oltre i 40 km/h, mentre la sospensione è prevista oltre i 60. È inoltre previsto l’aumento di un terzo dell’importo se l’infrazione avviene in orario notturno, dalle 22 alle 7.

Controlli della Polizia Locale: telelaser, posti mirati e autovelox mobili

Il Comando ha chiarito che l'azione di vigilanza non si esaurirà con strumenti di rilevazione: anche dove non sarà possibile usare dispositivi, resteranno attivi controlli su condotte di guida pericolose o non adeguate alle condizioni della strada, violazioni già previste dal Codice. Accanto a questo impianto, non è esclusa la comparsa di autovelox mobili con cavalletto soltanto su alcune arterie compatibili con l'utilizzo, indicate come possibili punti di impiego: corso Vittorio Emanuele, il traforo di collegamento fra via Nazionale e via del Tritone, via del Teatro Marcello. Sul tavolo anche l'uso di telelaser e di dispositivi portatili, insieme agli strumenti già impiegati per verificare copertura assicurativa e revisione.

Strade attenzionate: via Nazionale, Tridente, Pincio e direttrici di scorrimento

La mappa dei controlli potrà concentrarsi sulle zone a maggiore densità di traffico e sulle direttrici dove, per conformazione e flussi, il rispetto del limite potrebbe essere più problematico. Fra le ipotesi di presidi figurano via Nazionale (arteria di scorrimento verso piazza Venezia, con corsia preferenziale nel senso opposto), viale Gabriele d'Annunzio dal Pincio a piazza del Popolo, oltre a via del Babuino e via di Ripetta nel Tridente. L'impostazione operativa punta a un'alternanza di pattugliamenti dinamici e posti di controllo in punti strategici.

Gli obiettivi del Campidoglio: incidenti -20%, meno rumore e meno smog

La linea politica dichiarata è doppia: sicurezza stradale e qualità urbana. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha collegato la riduzione del limite alla necessità di abbassare incidenti e vittime, intervenendo sul differenziale di velocità che penalizza l’utente più fragile. Sul piano amministrativo, il mese iniziale è stato descritto come fase di assestamento, utile a far familiarizzare cittadini e operatori con la nuova regola; a supporto sono stati annunciati indicatori di velocità in punti selezionati.

Reazioni e conseguenze attese: regole più chiare, enforcement più visibile

Nelle scorse settimane le pattuglie hanno già intercettato infrazioni al Codice da parte di automobilisti, corrieri su furgoni e motociclisti. Con l’avvio delle multe legate in modo diretto al limite dei 30 km/h, il Campidoglio punta a rendere più credibile l’enforcement, con effetti attesi su comportamenti di guida, sicurezza nei tratti pedonali e vivibilità delle strade a più alta pressione turistica e lavorativa. Il modello si inserisce in un percorso già avviato anche in altri Municipi, dove sono state introdotte zone a velocità moderata.