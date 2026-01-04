Roma Zona 30 nel Centro storico: dal 15 gennaio nuovi limiti ai varchi Ztl

Giovedì 15 gennaio, alle 8 del mattino, ai varchi della Ztl Centro compariranno i cartelli che segnano l’avvio operativo della “Zona 30” nel Centro storico. La fase di installazione della segnaletica è partita dopo l’approvazione dell’atto di indirizzo e la ricognizione tecnica durata circa un mese e mezzo, con sopralluoghi e studio dei punti di posizionamento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma Zona 30 nel Centro storico: la scelta del Campidoglio sulla sicurezza stradale

La misura nasce in un contesto cittadino in cui l'incidentalità resta elevata, anche se il dato delle vittime mostra un calo rispetto al picco di due anni fa. Nel 2024, secondo il quadro ACI-ISTAT, a Roma si sono registrati 13.924 incidenti con 17.196 feriti e 134 vittime, in diminuzione rispetto alle 154 del 2023. A fine 2025, il bilancio delle vittime rilevato dalla Polizia Locale si attestava a 124 al 27 dicembre, quasi in linea con l'anno precedente.

In questo scenario, ridurre la velocità massima nelle strade del Centro viene presentato dall'amministrazione come un intervento immediatamente applicabile per abbassare il rischio nei punti ad alta presenza pedonale, nelle vie strette e negli assi dove convivono auto, scooter, bici e turismo. Roma Servizi per la Mobilità parla di un completamento del reticolo del Centro: finora poco meno della metà delle strade aveva già il limite a 30 km/h, ora il provvedimento punta ad arrivare alla copertura totale entro la Ztl.

Roma Zona 30 nel Centro storico: impatto su smog, rumore e salute pubblica

Accanto alla sicurezza, il Campidoglio collega la “Zona 30” anche a obiettivi ambientali. Meno velocità significa, in linea generale, minore rumorosità e una possibile riduzione di alcune emissioni legate alle accelerazioni e alle frenate ripetute, soprattutto in un tessuto urbano dove le code e le ripartenze sono frequenti. La delibera viene inserita dentro una strategia più ampia che punta a rendere più attrattivi mezzi pubblici, sharing e rete ciclabile, con una richiesta implicita: l’efficienza del trasporto pubblico diventa una variabile decisiva, perché senza un servizio affidabile la scelta di lasciare l’auto in garage resta difficile.

Dal punto di vista politico-amministrativo, l’operazione nel Centro è indicata come prima tranche di un piano che guarda a un numero molto più ampio di strade cittadine con limite ridotto, dentro una trasformazione che a Roma si intreccia con la gestione dei flussi turistici e con l’uso degli spazi pubblici, spesso compressi da sosta e traffico.

Roma Zona 30 nel Centro storico: il nodo giuridico dopo la Cassazione

Nella narrazione istituzionale c’è anche un tema di tutela legale. A novembre 2025 la Cassazione ha confermato una condanna nei confronti di Roma Capitale per esposizione prolungata a immissioni acustiche e polveri sottili oltre i limiti in un’area affacciata sulla tangenziale, riconoscendo risarcimenti pari a 10.000 euro per ciascun ricorrente e respingendo il ricorso dell’amministrazione.

Quel pronunciamento non riguarda direttamente la “Zona 30” nel Centro storico, ma rafforza un principio: se un ente non adotta misure adeguate per contenere immissioni nocive e rischi, può essere chiamato a risponderne anche sul piano risarcitorio. In questo senso la scelta di moderare la velocità diventa anche una leva di prevenzione, oltre che un atto urbanistico.

Roma Zona 30 nel Centro storico: le “strade scolastiche” nel piano di città a misura di residenti

La riduzione dei limiti nel Centro viene affiancata a un altro filone di interventi: le “strade scolastiche”. Roma Capitale ha già annunciato nuovi progetti, con l’obiettivo di aumentare le aree protette davanti agli istituti, limitando in orari specifici circolazione e sosta per favorire ingressi e uscite più sicuri. La Giunta ha approvato progetti di fattibilità per ulteriori strade scolastiche e Roma Servizi per la Mobilità descrive modelli diversi, da pedonalizzazioni a chiusure temporanee con transenne.

Il punto di equilibrio, per l’amministrazione, sarà tenere insieme la riduzione del rischio sulle strade con la necessità di garantire accessibilità e servizi, evitando che il provvedimento sia percepito solo come un limite imposto. Il 15 gennaio, con i cartelli ai varchi Ztl, si passa dalla discussione ai comportamenti quotidiani: velocità più bassa, attenzione più alta, e un Centro che prova a cambiare ritmo.