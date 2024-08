Romani terrorizzati, ecco il semaforo più pericoloso della Capitale: ‘È peggio di un incubo’ | Se diventa rosso inizia a pregare

Tutti i romani lo odiano, è il semaforo peggiore di Roma

Sebbene negli ultimi anni molti semafori siano stati sostituiti dalle rotatorie, che a differenza dei primi non bloccano il traffico e rendono più scorrevole il traffico, di fatto i semafori sono ancora molto diffusi, soprattutto nelle città più trafficate come Roma.

A causa del tempo che tutti abbiamo a disposizione nella nostra quotidianità, che è sempre meno a causa della frenesia dei tempi moderni, beccare un semaforo rosso a volte è percepito come una vera e propria tragedia, che fa perdere quei cinque secondi così apparentemente essenziali.

Oggi parliamo di uno dei semafori più odiati dai cittadini di Roma. Si trova nel quartiere del Quarticciolo: ecco qual è la ragione per la quale praticamente tutti lo evitano e chi si deve fermare lo fa con le dita incrociate.

Perché il semaforo del Quarticciolo è il più odiato

Ancora una volta, il semaforo del Quarticciolo è diventato teatro di una rapina. Qualche giorno fa due coniugi sono stati aggrediti con una spranga di ferro e rapinati da una donna transessuale e da un uomo proprio mentre erano fermi al semaforo tra la via prenestina e viale Palmiro Togliatti e in questi giorni è successo un episodio simile. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno quindi arrestato un 30enne, che precedentemente era già stato sottoposto all’obbligo di presentazione in Caserma per dei reati precedenti, poiché accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e di rapina.

Nel corso della notte, infatti, il 30enne avrebbe avvicinato il conducente di un’auto in transito nel quartiere Quarticciolo e l’avrebbe colpito con diversi pugni, per poi impossessarsi della sua macchina. I militari, dopo la denuncia della vittima, l’hanno individuato e bloccato in piazza Oria: sebbene sulle prime abbia opposto resistenza ed abbia spintonato gli agenti per tentare la fuga, infine è stato arrestato.

Come comportarsi in caso di rapina

Nel caso in cui si finisca vittime di una rapina del genere, la prima cosa da fare è quella di chiedere aiuto a un passante. Può infatti essere utile essere in due, anche se si sta bene, poiché si tratta di momenti delicati ed importanti, soprattutto per la ricerca di eventuali testimoni che, se non vengono fermati subito, possono essere impossibili da trovare.

Successivamente vanno quindi chiamate le autorità e l’ambulanza se serve, così da ricevere subito soccorso e poter raccontare la propria versione dei fatti quando è ancora fresca.