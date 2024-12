Rome Parade, il 1° gennaio 2025 musica, colori e spettacoli unici per le strade della Capitale

Il 1° gennaio 2025, il centro storico di Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la Rome Parade, un evento che da oltre dieci anni regala spettacoli indimenticabili a cittadini e visitatori di tutte le età. Organizzata da Destination Events, gli stessi ideatori della celebre London Parade, la manifestazione è un appuntamento imperdibile del periodo festivo, capace di unire tradizione, cultura e intrattenimento.

Alla Roma Parade sfileranno i giovani musicisti delle più prestigiose high school degli Stati Uniti insieme a gruppi folklorici, artisti di strada e majorettes da diverse parti d’Italia! Tre ore di puro divertimento per tutti, con partenza da Villa Borghese e attraversamento di tutto il Tridente romano.

Sbandieratori di Marino (Rm)

Un evento internazionale nel cuore della Capitale

Alle 15:30, dal suggestivo start point di piazzale del Pincio, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli taglierà il nastro inaugurale, dando ufficialmente il via alla parata. “È per noi occasione di immenso piacere ospitare nuovamente la Rome Parade,” ha dichiarato la Presidente.

“Roma accoglierà bande, gruppi e artisti da ogni parte del mondo, offrendo uno spettacolo unico che celebra musica, cultura e tradizione. In un anno così significativo per il Giubileo, la manifestazione assume un valore simbolico ancora più forte, rappresentando accoglienza, condivisione e speranza.”

La parata coinvolgerà artisti provenienti da tutto il mondo, trasformando il centro storico in un’esplosione di suoni e colori. L’evento sarà anche un omaggio alla vocazione internazionale di Roma, che si conferma capitale di apertura e festa.

Majorettes Usa

Un programma ricco di sorprese

Con oltre tre ore di spettacoli, la Rome Parade 2025 promette di incantare il pubblico con un programma ricco e variegato. Tra le esibizioni più attese troviamo bande musicali, artisti di strada, sbandieratori, gruppi folk e persino marionette gonfiabili e trampolieri.

Ordine di apparizione della parata

AB VRBE CONDITA + figuranti in costume rinascimentale

Rome Parade Balloon & Senator Balloon + gruppi sostenitori

Hamilton High School Charger Marching Band

Artisti di strada – Festive Spark

Corpo Bandistico Pontelliese

Gruppi Folk “Spaccanapoli” di Scafati

Cosplay DISNEY

Varsity Spirit All American – Don’t Stop Me Now

Banda Musicale Bedizzole

“Lo Scudo di Lepanto” Sbandieratori e Musici di Marino

Detroit Catholic Central High School Marching Band

Marionette gonfiabili – I Giganti Gioiosi

Banda Musicale di Cave + Majorettes Golden Stars Sabine di Casperia

The Jolly Rickshaws con i supporter dei Cotton Candies

The Cotton Candies

Trampolieri – The Holly High Steppers

Associazione Filarmonica Vejanese

Artisti di strada – Candy Lane Performers

Varsity Spirit All American – Greatest Show

La Fanfara dei Bersaglieri A.N.B. “Cotterli” di Aprilia

Led Robots – Alianti Galattici

Associazione Bandistica “G. Verdi” di Castel Chiodato

Black Brass Band

Maria the Majorette & Trevor the Triangle Balloons + group supporters

Heritage High School “Incomparable Marching Storm”

Brazilian Samba Dancers – Carnival of Joy + Rickshaw

City of Rome Pipe Band

Cosplay Costumes – Team SUPERHEROES

Pifferi e Tamburi di Baio Dora APS

Banda Musicale “Città di Fiano Romano” + Majorettes di Orbassano

Trampolieri – The Noel Skywalkers

Parkview Marching Band

Centurion & Gladiator Balloons + gruppi sostenitori

Gruppo Folk “La Frustica” di Faleria

Fanti romani con scudo (Rievocazione)

Una Festa per tutti

La Rome Parade non è solo uno spettacolo dal vivo. Per chi non potrà partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale www.romeparade.com. Inoltre, uno speciale prodotto dall’American Public Television lo porterà nelle case degli spettatori statunitensi la sera del 1° gennaio e sul circuito italiano Netweek il 2 gennaio.

Un inizio d’anno memorabile

Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e coordinata dal Dipartimento Attività Culturali, la Rome Parade fa parte dell’iniziativa “ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo”. Questo progetto celebra Roma come una città globale, capace di unire tradizione e innovazione in un contesto unico al mondo.

Gruppo Folk “Spaccanapoli”

Con oltre dieci anni di storia alle spalle, la Rome Parade continua a sorprendere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Il 1° gennaio 2025 sarà un’occasione speciale per celebrare l’inizio del nuovo anno, immergendosi in una festa di musica e colori che lascerà un ricordo indelebile nei cuori di tutti i partecipanti.

Roma, ancora una volta, si prepara a stupire il mondo.