Ronaldo punge Messi: “Campionato saudita meglio della Mls”

"Ho aperto la strada al campionato saudita, e ora tutti i giocatori vengono qui. Il campionato saudita è migliore della Major League Soccer americana". E' quanto afferma Cristiano Ronaldo, approdato all'Al-Nassr a dicembre, ai microfoni di Espn. "Tra un anno, sempre più giocatori di alto livello verranno in Arabia Saudita. Tra un anno il campionato saudita supererà il campionato turco e il campionato olandese – prosegue Cr7 -. Sono sicuro al 100% che non tornerò in nessun club europeo. Ho 38 anni. E il calcio europeo ha perso molta qualità. L'unica valida e che fa ancora bene è la Premier League. Sono molto avanti rispetto a tutti gli altri campionati". Ronaldo dopo il Manchester United ha scelto la Pro League mentre il suo rivale di sempre nella corsa al Pallone d'oro, Lionel Messi, ha preferito la Major League Soccer statunitense dove gioca con la maglia dell'Inter Miami. Assieme al campione portoghese, che in carriera ha giocato con Manchester United, Sporting Lisbona, Real Madrid e Juventus, hanno scelto il campionato saudita altri grandi campioni come Karim Benzema, Marcelo Brozovic, N'Golo Kante e Roberto Firmino.

