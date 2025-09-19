Roviano, il borgo si apre ai sapori del mondo: il 20 settembre torna “Degustazioni a Corte”

Sabato 20 settembre 2025 Roviano ospita la nona edizione di “Degustazioni a Corte”, un appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per chi vuole scoprire le eccellenze enogastronomiche del Lazio e non solo. Il borgo medievale, situato nella Valle dell’Aniene a pochi chilometri da Roma, per un giorno intero si trasformerà in un percorso tra vino, cibo tradizionale, musica e cultura. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L'iniziativa coinvolgerà il centro storico, dalla piazza principale fino alle antiche cantine e al Palazzo Baronale, sede del Museo della Civiltà Contadina.

Un itinerario tra vini e specialità gastronomiche

Il programma prevede degustazioni che spaziano dai vini autoctoni del Lazio alle produzioni biodinamiche, con un’ampia selezione proveniente da altri Paesi come Francia, Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Libano.

Accanto ai vini, ci sarà spazio per prodotti tipici del territorio. Tra questi spiccano il Pomodoro di Padre Bois e i “cuzzi”, piatto simbolo di Roviano che verrà proposto in abbinamento al Cesanese. Non mancheranno piatti e ricette regionali provenienti da tutta Italia, con un totale di 15 postazioni di cibo, comprensive anche di proposte senza glutine.

Il percorso di degustazione condurrà i visitatori tra vicoli e cortili, fino al Palazzo Baronale, dove saranno organizzati alcuni degli eventi collaterali.

Cultura e musica lungo il percorso

La manifestazione non si limita all’aspetto enogastronomico. Il pubblico potrà partecipare a visite guidate gratuite al Museo della Civiltà Contadina, che conserva strumenti e testimonianze della vita rurale della Valle dell’Aniene.

La musica sarà un altro elemento centrale della giornata: nelle vie del borgo si esibiranno gruppi folk e artisti di strada, mentre in serata arriveranno i concerti degli ERRE SEI, protagonisti della scena popolare, seguiti dallo ZOE Festival, dedicato alle tradizioni musicali popolari, e dal live rock-blues dei Black Bart.

Gli appuntamenti da segnare in agenda

Tra i momenti di approfondimento, sono previsti due incontri dedicati al vino e alla cultura del territorio:

Ore 17.00 – Presentazione del libro “L’enigma Cesanese” di Piero Riccardi, produttore biodinamico ed ex documentarista di Report, che analizza storia e identità del vitigno simbolo del Lazio.

di Piero Riccardi, produttore biodinamico ed ex documentarista di Report, che analizza storia e identità del vitigno simbolo del Lazio. Ore 18.00 – Masterclass a cura del prof. Antonio Abbate, docente AIS, dedicata alle sfumature del Cesanese, con un percorso sensoriale pensato per professionisti e appassionati.

Roviano, un borgo tra storia e natura

Oltre alla manifestazione, Roviano offre ai visitatori un patrimonio storico e ambientale di rilievo. Arroccato a 500 metri di altitudine e dominato dal Monte Sant’Elia, il borgo è circondato da boschi di castagni e querce. Il centro storico conserva vicoli in pietra, scorci panoramici e testimonianze architettoniche che risalgono al Medioevo.

Particolarmente rilevante è il Castello di Roviano, edificato intorno all'anno 1000 e arricchito da affreschi che raffigurano il ciclo di "Giuditta e Oloferne". Un bene artistico che contribuisce a rendere il paese una meta di interesse non solo enogastronomico ma anche culturale.

Tradizione e apertura internazionale

“Degustazioni a Corte” conferma la vocazione di Roviano a farsi crocevia di culture, sapori e tradizioni. La presenza di vini internazionali accanto ai prodotti tipici locali consente di creare un dialogo tra territori diversi, valorizzando al contempo le radici del borgo e la sua identità.

Per i visitatori, l’evento rappresenta l’occasione di trascorrere una giornata immersi tra degustazioni, spettacoli e scoperte culturali, in un contesto che unisce autenticità e qualità dell’offerta.

