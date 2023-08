Rovigo, scontro tra Suv e minicar a Canda: morto 66enne

(Adnkronos) – Un uomo di 66 anni è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Canda (Rovigo) sulla Sp15, in direzione Rasa Ramodipalo. L'uomo, che si trovava a bordo di una minicar, si è scontrato con un Suv Peugeot 5008, con a bordo una donna e i suoi due figli minorenni, tutti rimasti illesi. I vigili del fuoco di Castelmassa, con il supporto di un’autobotte e dell’autogru, hanno estratto l'uomo – che era rimasto incastrato – dalla sua vettura, ma nonostante i soccorsi il 66enne è stato dichiarato deceduto dal medico del 118. Le altre persone coinvolte nello scontro sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata