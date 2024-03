Royal Family e la foto ritoccata, “gaffe di Kate occasione d’oro per Harry e Meghan”

(Adnkronos) – La foto di famiglia di Kate, ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un'occasione d'oro per Harry e Meghan, se davvero vogliono riconciliarsi con la famiglia reale. Parola di due esperti in pubbliche relazioni, che, in distinte dichiarazioni ad altrettanti quotidiani britannici, sostengono che la moglie di William, particolarmente affranta per la gaffe, accetterebbe ben volentieri un gesto di solidarietà da parte dei Sussex. Il duca e la duchessa di Sussex, scrive il Mirror, si sono allontanati dalla famiglia negli ultimi anni, ma tutto potrebbe cambiare dopo che i Reali sono precipitati nel caos, quando la principessa di Galles ha pubblicato, in occasione della Festa della mamma, una fotografia modificata. L'immagine mostrava Kate posare per una dolce foto con i suoi tre figli, ma i fan hanno subito notato diversi 'errori' nello scatto. Fonti reali hanno definito l'episodio "eccezionalmente dannoso" per la famiglia reale, dopo che la principessa Kate ha ammesso di aver apportato diverse modifiche alla fotografia. Ma l'esperto di pubbliche relazioni Ryan McCormick ritiene che Harry e Meghan potrebbero sfruttare il dramma a proprio vantaggio. "Meghan ed Harry hanno ora un'occasione d'oro, non solo per ricucire più rapidamente il loro rapporto con la famiglia reale, ma anche per ripristinare un po' della loro simpatia agli occhi del pubblico – ha detto il portavoce al tabloid britannico -. Se dovessi consigliare Meghan, le direi di parlare ad alta voce e con passione in difesa di Kate. A Meghan potrebbe non piacere l'idea di essere sottoposta alle critiche della stampa, ma sicuramente conosce i media meglio di Kate. La duchessa potrebbe aiutare moltissimo la principessa di Galles, guidandola attraverso questa crisi sia pubblicamente che dietro le quinte". Ryan ha inoltre affermato che la Royal Family è andata in crisi a causa del fotoritocco: "La controversia sulla foto di Kate Middleton per la Festa della mamma è ormai diventata una vera e propria crisi nelle pubbliche relazioni. Alcuni siti hanno elencato fino a 18 modifiche evidenti, inclusa la mancanza di un anello nuziale. L'unica cosa che non ho ancora visto è la prova del cambiamento del viso e della carnagione di Kate (il che potrebbe implicare un insabbiamento della vera natura della sua salute). Chiunque abbia diffuso l'immagine potrebbe prendere in considerazione l'idea di intraprendere un'altra carriera". Sulla stessa lunghezza d'onda di Ryan, anche un altro esperto di pubbliche relazioni, il ceo di Rhizome Media Jack Izzard, che al Sun ha dichiarato che "probabilmente non sapremo mai se Harry e Meghan hanno provato un briciolo di piacere per l'imbarazzo di Kate. Ma quello che dovrebbero assolutamente cogliere dal pasticcio di Kensington Palace è un'opportunità di pubbliche relazioni: una parola di sostegno qui, un gentile cenno all'importanza della privacy di Kate là. Questa è un'opportunità per offrire un sottile ramoscello d'ulivo ai Cambridge". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata