Royal Family, il Principe William non sembra più lui: ‘Letteralmente irriconoscibile’ | Cosa è successo all’erede al trono

Periodo di riposo e di vacanza anche per la famiglia reale inglese che cerca di ritrovare serenità in un periodo difficile della sua storia

Un po’ di relax prima di ripartire con una serie di impegni istituzionali e con le consuete partecipazioni ad eventi ufficiali. Per la Royal Family, dopo un inverno e una primavera dai risvolti drammatici, a causa delle malattie che hanno colpito sia re Carlo che la principessa del Galles, questa è un’estate all’insegna della ritrovata serenità.

Non che tutti i problemi siano stati risolti, purtroppo non è così: per guarire dal cancro non esiste una bacchetta magica, ma solo lunghe e sfiancanti terapie alle quali il sovrano e la principessa si stanno sottoponendo da mesi. I segnali che arrivano da Buckingham Palace sono però confortanti.

Sia il re che la principessa Kate hanno risposto bene alle cure e le loro condizioni paiono in netto e progressivo miglioramento. In questo periodo i principi del Galles si trovano in una delle residenze estive della famiglia reale per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Come tutti sanno uno degli incarichi a cui il futuro erede al trono d’Inghilterra, il principe William, tiene di più è quello di presidente onorario della FA, la Federcalcio inglese. Grande appassionato di calcio e acceso tifoso della Nazionale dei tre leoni, in questi giorni ha seguito con particolare interesse le imprese degli atleti britannici alle Olimpiadi di Parigi.

Royal Family, cosa è successo al Principe William: sono tutti sconvolti

La nazionale del Regno Unito se l’è cavata piuttosto bene conquistando la bellezza di quattordici medaglie d’oro, un risultato significativo e in linea con le aspettative della vigilia. E proprio per celebrare i successi olimpici degli atleti britannici, William e Kate hanno realizzato un video ad hoc pubblicato attraverso alcuni canali social.

I due principi del Galles sono apparsi insieme e tra i due ad attirare maggiormente l’attenzione degli utenti è stato proprio William. Mentre Kate si è presentata serena e sorridente, offrendo dunque un’immagine di sé piuttosto rassicurante, l’erede al trono d’Inghilterra ha sorpreso tutti.

Royal Family, William spiazza tutti: ecco il motivo

Il principe William oltre ad indossare la polo ufficiale del team olimpico britannico, ha mostrato un volto punteggiato da una barba incolta di qualche giorno. Non era mai successo che il primogenito del re Carlo ostentasse il viso non rasato.

Per molti rappresenta il segnale della totale e assoluta dedizione del principe del Galles nei confronti della moglie alle prese con le terapie anti tumorali. Per rimanere il più possibile al fianco della consorte William ha snobbato anche il consueto rito della rasatura. Per questo ha ricevuto elogi e commenti favorevoli.