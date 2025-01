Royal Family, le feste si sono chiuse con la ROTTURA definitiva | Ormai la storia è ai titoli di coda, risvolti eclatanti

Si dice che a Natale siamo tutti più buoni. Ma è solo un luogo comune soprattutto alla luce dei rapporti interni alla Royal Family

Altro che riavvicinamento natalizio, altro che possibile ritorno in famiglia del figliol prodigo. Le festività di fine anno hanno prodotto all’interno della Royal Family un ulteriore e a quanto pare definitivo strappo, un ulteriore e decisivo allontanamento tra i due fratelli più celebri del Regno Unito.

A quanto pare mentre il Re Carlo insieme a Camilla e ai principi di Galles, William e Kate, hanno trascorso il Natale seguendo i rigidi protocolli imposti dalle regole della monarchia, Harry e Meghan se ne stavano tranquilli in California insieme a un ristretto numero di amici.

Lo stesso duca del Sussex qualche giorno fa ha dichiarato che mai e poi mai rimetterà piede in Inghilterra e che se dovesse accadere non farebbe più nulla per riavvicinarsi alla sua famiglia d’origine.

Harry e Meghan hanno dunque trascorso il Natale a Montecito in un clima di grande serenità, lontani migliaia di chilometri dalla fastosa pomposità dei rituali della corona. Ormai sia il secondogenito di Carlo e Diana che l’ex attrice americana si considerano fuori dalle dinamiche della Royal Family.

Royal Family, c’è un giallo natalizio: il mistero del biglietto

Si è poi parlato in queste ultime ore di un giallo, un vero e proprio mistero legato proprio ad Harry e Meghan. I duchi del Sussex infatti avrebbero fatto circolare nella loro ristretta cerchia di amici un biglietto di auguri di Natale dal contenuto misterioso, ben diverso da quello pubblico e ufficiale pubblicato sulle proprie piattaforme social.

Un biglietto che a quanto pare la famiglia reale non avrebbe mai ricevuto. Tra l’altro Re Carlo non avrebbe esteso al suo secondogenito l’invito ufficiale per le celebrazioni del Natale della famiglia reale.

Royal Family, il Re Carlo è disperato: non sa più come fare

Il monarca era consapevole che invitare Harry e Meghan avrebbe creato un certo imbarazzo all’interno della famiglia. Una decisione molto sofferta quella presa dal Re Carlo che spera prima o poi di poter incontrare e abbracciare i suoi due nipotini, Archie e Lilibet.

La rottura tra i due fratelli è ormai definitiva: Harry e William non comunicano più neanche a livello formale e né attraverso i social Il futuro della famiglia reale per eccellenza coinvolgerà solo i figli dei principi di Galles.