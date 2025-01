Royal Family, un DISASTRO dietro l’altro | Il 2024 si è chiuso con il botto in negativo, tutta colpa sua

Il 2024 per la famiglia reale inglese è stato un anno a dir poco catastrofico. Una serie di eventi nefasti ha segnato la monarchia inglese

Un anno del genere non si augura a nessuno, neanche al proprio peggior nemico. Figuriamoci poi se ad averlo vissuto con tutto il suo carico di drammi e tragedie sfiorate è stata la famiglia reale per eccellenza, la Royal Family del Regno Unito.

Dalle parti di Buckingham Palace il 2024 verrà infatti ricordato come l’autentico ‘annus horribilis‘ dell’ultimo secolo abbondante. Se infatti il 2022 sarà per sempre l’anno della scomparsa dell’amatissima Regina Elisabetta, questo resterà nella memoria come l’anno delle gravi malattie.

Patologie terribili che hanno colpito sia il re Carlo III che la principessa del Galles, Kate Middleton, minandone la salute e mettendone seriamente a rischio la loro stessa vita. È accaduto davvero di tutto, alla luce del fatto che anche altri componenti della famiglia sono rimasti vittime di incidenti di vario tipo.

Per tutte queste ragioni i Windsor non vedono l’ora di voltare pagina, di approdare in un 2025 che riporti maggiore serenità e soprattutto condizioni di salute molto più confortanti. Non è un caso che il principe William abbia dichiarato che questo ormai alla fine sia stato “l’anno più difficile della sua vita”.

Come se non bastassero tutti i problemi di salute succitati, a rendere ancora più complicata una stagione da rimuovere in fretta si è aggiunta la rottura, ormai definitiva e non più ricomponibile, con i duchi del Sussex.

Harry e Meghan Markle vivono ormai da mesi in California dove si sono trasferiti a titolo definitivo e le loro iniziative di quest’ultimo periodo non hanno riscosso un particolare successo. Ad esempio il brand lanciato dalla duchessa a marzo, American Riviera Orchard, sembra finito su un binario morto. E anche i due pseudo royal tour che la coppia ha fatto prima in Nigeria e poi in Colombia, non hanno ottenuto il successo di pubblico auspicato dai diretti interessati.

Alla luce di questi più o meno annunciati fallimenti Harry e Meghan avrebbero deciso di prendere parte agli eventi ufficiali separatamente. Un tentativo fatto per sentirsi meno snobbati a livello di consensi.

Insomma, il 2024 va in archivio come l’annata peggiore per la famiglia reale inglese. A questo punto non resta che affidarsi alla benevolenza del destino sperando che il 2025 riservi sorprese molto più gradite a tutti.