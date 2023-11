Ruby Ter, Alessandra Sorcinelli pubblica audio Berlusconi: “Casa sarà tua finito il processo”

(Adnkronos) – "Udite, udite! La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste". Così scrive sui suoi profili social Alessandra Sorcinelli, una delle ragazze coinvolte nel processo Ruby Ter. Il riferimento è alla richiesta, ricevuta tramite raccomandata dall'immobiliare Dueville, di restituire entro il prossimo mese di dicembre la villa che l'ex Cav donò alla giovane in comodato d'uso. Nel video allegato al post, anche un audio nel quale si percepisce chiaramente la voce del leader azzurro mentre le spiega perché ha scelto la formula del comodato in luogo dell'intestazione diretta dell'immobile: "Questo contratto è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo", dice il leader azzurro. E cioè "appena è finito il processo, credo entro qualche mese. Anche perché -aggiunge poi Berlusconi- se io il 10 febbraio vengo eletto presidente della Repubblica, i processi sono tutti finiti". Del resto, "andare contro il presidente della Repubblica è una cosa addirittura sovversiva". L'ex showgirl termina il post scrivendo: "Chiedo di ascoltare per mettere a tacere tutti quelli che ancora diffamano il mio nome diffondendo notizie false sulla mia persona. Prima di scrivere articoli fasulli dovete conoscere la Verità e portate rispetto!". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata