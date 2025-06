Rugby U20, Italia 2025: conto alla rovescia con la Coppa in mostra al Museo di Artena

Mancano meno di tre settimane al calcio d’inizio del World Rugby U20 Championship 2025, che vedrà per la terza volta l’Italia nel ruolo di nazione ospitante. Il torneo, che riunisce i migliori talenti mondiali sotto i 20 anni, prenderà il via il 29 giugno per concludersi il 19 luglio allo Stadio Battaglini di Rovigo.

La Coppa del Mondo fa tappa ad Artena: un’anteprima che profuma di storia

Ma prima che la palla ovale cominci a rotolare, c’è un’occasione unica per avvicinarsi all’atmosfera della competizione: la Coppa del Mondo U20 sarà esposta dal 6 all’8 giugno presso il Museo del Rugby di Artena, nel cuore del Lazio.

La sede è Palazzo Traietti, che ospita una delle collezioni più vaste e significative dedicate al rugby a livello internazionale. L’ingresso alla mostra è libero e l’apertura ufficiale è prevista per venerdì 6 giugno alle 19.00, in coincidenza con un momento tipico della cultura rugbistica: il Terzo Tempo, che per l’occasione sarà aperto a tifosi, visitatori e appassionati.

Una mostra tra passione, memoria e futuro del rugby

Esporre la Coppa del Mondo U20 in un museo non è solo un omaggio simbolico, ma una scelta coerente con il valore formativo e storico del torneo. Artena, con il suo Museo del Rugby, rappresenta un punto di riferimento per chi vuole approfondire l'identità profonda di questo sport. Tra maglie storiche, trofei, cimeli e testimonianze rare, il percorso espositivo della mostra temporanea offrirà anche l'opportunità di entrare in contatto con il significato del rugby giovanile, spesso trascurato ma cruciale per lo sviluppo dell'alto livello.

La mostra resterà aperta sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 17.00 alle 20.00. L'occasione è particolarmente adatta anche per chi si avvicina per la prima volta al rugby: il trofeo, al centro della scena, diventa un simbolo tangibile del percorso che porta tanti ragazzi da un campo provinciale fino ai palcoscenici del rugby internazionale.

World Rugby U20 Championship: culla delle stelle di domani

Il World Rugby U20 Championship è il massimo evento giovanile della palla ovale. Istituito nel 2008 e interrotto solo nel 2020 a causa della pandemia, il torneo è noto per essere una vetrina delle future stelle del rugby internazionale. Da qui sono passati nomi che oggi dominano le scene del Sei Nazioni, del Rugby Championship e delle grandi competizioni per club. La Nuova Zelanda guida l’albo d’oro con sei titoli, seguita da Inghilterra (4), Francia (3) e Sudafrica (1).

L’Italia, che ha già ospitato la manifestazione nel 2011 e nel 2015, tornerà a farlo in una formula rinnovata, con quattro città coinvolte tra Lombardia e Veneto: Viadana, Calvisano, Verona e Rovigo, ognuna con il proprio stadio e la propria comunità rugbistica pronta ad accogliere il torneo.

Rovigo e lo Stadio Battaglini: il gran finale il 19 luglio

Sarà lo Stadio Mario Battaglini di Rovigo a ospitare la finale del 19 luglio, una scelta che non sorprende chi conosce la cultura ovale italiana. Rovigo rappresenta uno dei cuori pulsanti del rugby nazionale, con un radicamento territoriale e una passione che rendono questa piazza ideale per un evento di tale rilevanza.

L'ultima edizione, disputata in Sudafrica nel 2024, ha confermato il livello tecnico altissimo del torneo. Le squadre in gara nel 2025 si contenderanno non solo un titolo, ma anche la possibilità di lanciare definitivamente la propria carriera. I riflettori saranno puntati su giovani che, nel giro di pochi anni, potrebbero vestire la maglia della propria nazionale maggiore.

Un’occasione per Roma e il territorio laziale

La scelta di esporre la Coppa ad Artena, pur non coinvolta direttamente nel calendario delle partite, segnala una volontà più ampia di diffondere la cultura del rugby anche fuori dai campi da gioco. Il museo, autentico scrigno della memoria ovale italiana, si candida a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, in un momento storico in cui il rugby nazionale sta cercando nuove energie, nuove storie e nuovi protagonisti.

L'evento del 6-8 giugno si inserisce in questa cornice: non un semplice anticipo del Mondiale giovanile, ma un'occasione concreta per avvicinare il pubblico, valorizzare il territorio e creare connessioni tra passato e futuro del rugby.

Informazioni utili

Mostra “La Coppa del Mondo U20”

Museo del Rugby, Palazzo Traietti – Artena (RM)

Venerdì 6 giugno ore 19.00 (inaugurazione e Terzo Tempo)

Sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 17.00 alle 20.00

Ingresso libero

Foto di Claudio Pasquazi

© Riproduzione riservata