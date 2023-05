Ruiu (Pro Vita): “Il Paese deve ripartire dalla famiglia e dalla vita”

(Adnkronos) – “Con la manifestazione nazionale per la vita di oggi, vogliamo replicare il grandissimo successo dell’anno scorso. Siamo 120 associazioni e vogliamo testimoniare all’Italia che se questa vuole ripartire non può farlo senza questa piazza, scommettendo sulla vita e sulla famiglia che è la culla della stessa”. Lo ha detto il membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, Maria Rachele Ruiu, a margine della manifestazione nazionale “Scegliamo la vita”, tenutasi a Roma. “Vogliamo testimoniare che non è solo giusto ma anche importante, necessario, urgente, e stupendo scegliere la vita e per questo faremo un corteo gioioso – ha continuato Ruiu -. Dal palco di San Giovanni faremo parlare le testimonianze di vita vera e successivamente si proseguirà con un bellissimo concerto”. “Il tempo non ci ferma. So che sono arrivate anche persone dall’Emilia-Romagna e questa cosa mi commuove. Siamo qui per dire all’Italia di sostenere la famiglia, la natalità e di dare sussidi strutturali e di fare investimenti sulla famiglia – ha sottolineato Ruiu -. Non solo, bisogna aiutare le donne a non dover essere obbligate a scegliere se essere madri o lavoratrici. Queste devono essere, inoltre, libere di accogliere la vita e anche, laddove ci dovrebbe essere una gravidanza inaspettata o fragile, aiutarle per non arrivare all’aborto”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

