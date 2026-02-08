Runner sbranato a Manziana, dossier Tipam sulle aggressioni canine: 49mila casi e un “indice di rischio”

Accadde la mattina dell’11 febbraio 2024 nei boschi di Manziana, alle porte di Roma: Paolo Pasqualini, 39 anni, caporeparto Esselunga e appassionato runner, venne inseguito e poi ucciso da tre rottweiler sfuggiti al controllo dei proprietari. Una tragedia che tornò a interrogare istituzioni, veterinari, forze dell’ordine e famiglie sulla sicurezza negli spazi pubblici. Ora, a due anni dai fatti, quella morte rientra nell’agenda giudiziaria e, soprattutto, diventa il punto di partenza di un lavoro di analisi civile che prova a mettere ordine dentro i numeri.

Processo a Civitavecchia e attenzione nazionale: cosa si decide il 11 febbraio

Mercoledì 11 febbraio 2026, nel Tribunale di Civitavecchia, è previsto un passaggio decisivo con il rito abbreviato a carico dei proprietari dei rottweiler coinvolti nell'aggressione mortale. La vicenda è già stata al centro di udienze e proteste dei familiari, che hanno chiesto chiarimenti puntuali sulle circostanze e sulla gestione degli animali.

Sul piano penale, il nodo resta quello delle condotte omissive: custodia, recinzioni, prevenzione, controlli, eventuali precedenti segnalazioni. Sul piano sociale, invece, il caso di Manziana continua a porre una domanda semplice e dura: quanto basta una distrazione, o una gestione approssimativa, per trasformare un'uscita sportiva in una condanna senza appello?

Il dossier di Tipam con i dati del Ministero: quasi 7,5 milioni di cani e 49.250 aggressioni

Dalla tragedia nasce l'iniziativa di Priscilla Pasqualini, sorella di Paolo e presidente dell'associazione Tipam (Tutela incolumità persone animali e monitoraggio). Con il supporto della madre Simonetta, ha realizzato un dossier-denuncia intitolato "Indagine sul grado di mordacità delle razze canine", basato su dati forniti dal Ministero della Salute: una popolazione di quasi 7,5 milioni di cani e 49.250 aggressioni registrate contro persone dal 1° gennaio 2019 al 17 luglio 2025.

La fotografia è imponente: decine di migliaia di episodi certificati, in un arco temporale sufficiente per individuare tendenze e ricorrenze. E anche se i numeri, per stessa ammissione della presidente Tipam, sono ancora incompleti (mancano riscontri da alcune Regioni), il campione è già abbastanza ampio da sostenere un’analisi statistica robusta.

“Indice di aggressività” e classifica razze: perché non basta il luogo comune sul pitbull

Il cuore del lavoro è la costruzione di un indicatore: l’incidenza di aggressività per razza, calcolata come rapporto fra numero di attacchi e numero di esemplari presenti. È qui che il dossier sostiene di ribaltare convinzioni diffuse: non sono necessariamente le razze più “famose” nelle cronache a presentare l’incidenza più alta, perché la diffusione sul territorio tende a gonfiare la presenza nelle notizie.

Secondo la classifica riportata, l’akita americano risulta al primo posto per incidenza (un dato che molti non si aspettavano), seguito da alcune tipologie di cani lupo e da pastore, terrier e, più indietro, il pitbull. Nelle posizioni successive compaiono anche dogo argentino, dobermann, rottweiler e alano; compare perfino lo shiba, spesso percepito come “piccolo cane” da compagnia.

È una lettura che non intende “demonizzare” una razza: lo stesso dossier sottolinea che temperamento e pericolosità dipendono anche da educazione, ambiente, socializzazione, oltre che da caratteristiche fisiche.

Densità abitativa e gestione: il fattore che moltiplica il rischio nelle aree più popolate

La parte più politica, nel senso pieno del termine, arriva dopo. Tipam racconta di aver provato a stimare quante aggressioni aspettarsi in ogni regione sulla base della popolazione canina: il modello, però, non tornava. Da qui la ricerca di un’altra variabile capace di spiegare gli scarti. La risposta proposta è il “fattore densità”: dove persone e cani convivono in spazi più ristretti, aumentano le occasioni di contatto e quindi il rischio di incidente, con un’evidenza marcata in territori molto popolati.

È un punto che chiama in causa amministrazioni locali, regolamenti condominiali, aree di sgambamento, controllo delle recinzioni, sanzioni per omessa custodia e, non ultimo, formazione: l’idea di possesso responsabile, soprattutto con cani di taglia grande e con forte potenza di presa.

Norme, obblighi e controlli: cosa può cambiare dopo Manziana

Il tema normativo resta attuale. In Italia è in vigore un impianto di tutele e prescrizioni che negli anni è stato aggiornato e prorogato, con l’obiettivo di prevenire aggressioni e favorire una gestione corretta, senza introdurre “liste” rigide basate sulla razza. A luglio 2025, un’ordinanza del Ministero della Salute ha prorogato le misure già previste dall’ordinanza del 6 agosto 2013 sulla tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni canine.

Il caso Pasqualini, per la sua forza simbolica, potrebbe accelerare un confronto più concreto: banca dati, tracciabilità, percorsi formativi per proprietari, controlli efficaci dove emergono criticità, e un coordinamento stabile fra Asl veterinarie, Comuni e forze dell’ordine.

“Nel nome di Paolo”: il dolore che diventa proposta

“Dare un senso”, ripete Priscilla Pasqualini nel racconto della sua iniziativa al Corriere della Sera: trasformare un lutto in una richiesta di responsabilità pubblica. Il processo stabilirà eventuali colpe e omissioni in capo ai proprietari dei rottweiler. Il dossier, invece, punta a un obiettivo più ampio: ridurre la probabilità che una passeggiata o una corsa si trasformino in tragedia, in particolare nei territori dove densità, incuria e superficialità rendono tutto più fragile.