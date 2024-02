Russell Crowe a Sanremo, l’omaggio del gladiatore Razzi – Video

(Adnkronos) – Russell Crowe sbarca al Festival di Sanremo 2024. L'attore non si aspettava, probabilmente, l'omaggio surreale come quello dell'ex senatore Antonio Razzi. L'ex parlamentare pubblica su X un video, con tanto di montaggio, che lo ritrae nei panni – succinti – del gladiatore. Razzi, novello Massimo Decimo Meridio, usa una pentola al posto dell'elmo. Per il resto, difficile notare la differenza con l'originale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

