Russell Crowe in concerto a Bologna: “Ricavato a vittime alluvione Emilia Romagna”

(Adnkronos) – In attesa di esibirsi a Bologna il prossimo 27 giugno con la sua band, gli Indoor Garden Party, l'attore e regista neozelandese Russell Crowe ha annunciato oggi su Twitter che il ricavato del concerto sarà devoluto alle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. "Pubblicherò presto maggiori dettagli, ma per vostra informazione, gli organizzatori del nostro concerto a Bologna, in Emilia-Romagna, il 27 giugno devolveranno il ricavato del concerto alle vittime delle recenti alluvioni che hanno colpito tante persone nella regione", spiega nel tweet dell'artista, ringraziato dai numerosi utenti italiani nei commenti.I will post more details soon, but, just for your information, the organisers of our concert in Bologna, Emilia-Romagna, June 27 will donate the proceeds of the concert to the victims of the recent floods that have affected so many people in the region.— Russell Crowe (@russellcrowe) June 2, 2023

