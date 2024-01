Russell Crowe ospite di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus da Fiorello

(Adnkronos) – Nell’arena dell’Ariston arriva Russell Crowe (a più di vent’anni dalla sua prima esibizione a Sanremo del 2001) con un’esibizione 'insolita' che farà ballare e cantare i telespettatori accompagnato dalla sua band. L’annuncio di questa mattina durante 'Viva Rai2!' la trasmissione quotidiana condotta da Fiorello. L’appuntamento con Russell Crowe, questa volta in veste di musicista e non di attore pluripremiato, è per giovedì 8 febbraio 2024 nella terza serata del Festival della Canzone Italiana. ''Ciao Amadeus, ciao Fiorello, sono felicissimo dell'invito al festival di Sanremo e non vedo l'ora di raggiungervi – dice l'ex Gladiatore in un videomessaggio – Non vedo l'ora di venire in Italia perché ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Ciò che mi connette all'Italia, ora lo so per certo, è un legame di sangue. A presto, ciao Amadeus, ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno!'', ha concluso Crowe che è già stato ospite di Sanremo nel 2001, nel festival condotto da Raffaella Carrà, sull'onda del successo del film 'Il gladiatore'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

