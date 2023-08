Russia, banca centrale alza il tasso base al 12%

(Adnkronos) – La Banca di Russia in una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base al 12% dall'8,5% annuo. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' spiegando che la decisione è stata presa per riportare l'inflazione al 4% nel 2024. E non sono esclusi ulteriori aumenti in caso di nuovi rischi inflazionistici. "Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 15 punti base dal 2023 agosto 350 al 12% annuo. Questa decisione è stata presa al fine di limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato la Banca centrale, osservando che la decisione è volta a garantire tali dinamiche delle condizioni monetarie e della domanda interna in generale, che sono necessarie per riportare l'inflazione al 4% nel 2024 e stabilizzarla vicino al 4% in futuro. La Banca di Russia "prenderà ulteriori decisioni chiave sui tassi in base all'andamento delle dinamiche di inflazione". In caso di un aumento dei rischi inflazionistici, "è possibile un ulteriore aumento del tasso di riferimento", ha affermato la banca centrale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

