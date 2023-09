Russia, in arrivo Kim Jong-un: incontrerà Putin

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un è in arrivo in Russia in treno. Lo ha reso noto l'emittente sudcoreana Ytn. Secondo i media sudcoreani, il treno con presumibilmente a bordo Kim sarebbe partito ieri sera da Pyongyang. Kim incontrerà in Russia Vladimir Putin. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

