Russia, incendio in terminal gas Novatek vicino a San Pietroburgo

(Adnkronos) – Un incendio è divampato nel terminal Novatek, il secondo più grande produttore di gas naturale della Russia, nel porto di Ust-Luga. Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Drozdenko, come riporta l'agenzia russa Tass. Il sito si trova a circa 110 chilometri da San Pietroburgo, vicino al confine con l'Estonia. "Non ci sono vittime a causa dell'incendio del terminal Novatek nel porto di Ust-Luga – ha fatto sapere Drozdenko – Lo staff è stato trasferito. Nel distretto Kingisepp è massima allerta". Non vengono riportate le cause dell'incendio. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata