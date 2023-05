Russia, Lukashenko salta pranzo al Cremlino: motivi di salute

(Adnkronos) – Aleksandr Lukashenko non avrebbe partecipato al pranzo offerto al Cremlino da Vladimir Putin ai leader dei sette Paesi della Csi che avevano accettato il suo invito a Mosca, per partecipare oggi alle cerimonie per la Giornata della Vittoria. Una foto dell'evento, pubblicata da Anton Gersashenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, su Twitter indica solo cinque ospiti seduti al tavolo, oltre al presidente russo, nessuno dei quali, per corporatura, sembra il presidente bielorusso. Citando canali Telegram russi, Gerashenko sostiene che Lukashenko ha lasciato Mosca in anticipo per ragioni di salute ed è arrivato in aeroporto in ambulanza. Lukashenko aveva deposto, insieme agli altri leader stranieri, corone di fiori e fiori alla Tomba del milite ignoto, alle pendici del Cremlino, come ha reso noto l'agenzia bielorussa Belta, senza precisare altro, e come dimostrano le foto dell'evento pubblicate sul sito del Cremlino. Fonti non ufficiali hanno aggiunto tuttavia che Lukashenko, che ha 68 anni e già durante la parata non sembrava essere in gran forma, era arrivato alla tomba a bordo di una macchinetta. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

