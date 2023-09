Russia, Navalny trasferito in cella singola per un anno

(Adnkronos) – Il dissidente russo Aleksei Navalny sarà trasferito per un anno in una cella singola (Epkt) "a causa della sua incorreggibilità" su decisione della direzione della colonia penale in cui è detenuto dopo che il suo ricorso in appello per la condanna a 19 anni di cercare per estremismo è stata respinta, ha denunciato sul suo canale Telegram. "Ho quindi una nuova cella e una nuova scritta sulla schiena. Un anno di Epkt è la punizione più grave in qualunque prigione. Mi sento come una rockstar stanca in declino. Ho raggiunto vertici delle classifiche e ora non ho più nulla a cui ambire", ha aggiunto. Lo scorso 4 agosto un tribunale aveva condannato Navalny ad altri 19 anni di carcere in "regime speciale" in una colonia penale. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata