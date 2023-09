Russia, Putin: “Stiamo realizzando armi nucleari avanzate”

(Adnkronos) – L'autorità nucleare russa ''Rosatom è impegnata nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un equilibrio strategico nel mondo''. A dichiararlo il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. ''E' importante che gli scienziati nucleari russi aumentino i contatti reciprocamente vantaggiosi con partner coscienziosi e affidabili all'estero'', ha aggiunto il leader del Cremlino. Qualche giorno fa il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu aveva confermato che ci saranno sottomarini nucleari e droni subacquei tra le nuove armi in dotazione alla Russia entro la fine dell'anno. La marina russa ha già ricevuto due nuove navi quest'anno e ne riceverà altre 12 entro la fine del 2023, aveva riferito l'agenzia di stampa statale russa RIA. "Nuovi progetti per sottomarini e veicoli subacquei senza pilota, nonché sistemi robotici, sono in fase di sviluppo per la Marina russa", ha annunciato Shoigu durante una visita al quartier generale della flotta russa del Pacifico, dove ha verificato l'adempimento dei contratti di appalto statali presso il cantiere navale sottomarino Zvezda nella città di Bolshoy Kamen. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata