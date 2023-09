Ryder Cup è la parola del giorno: cos’è

(Adnkronos) –

La Ryder Cup è una prestigiosa competizione di golf, nata nel 1927, che contrappone una selezione statunitense e una europea. Terzo evento sportivo per rilievo mediatico, dopo Mondiali di Calcio e Olimpiadi, viene ospitata alternativamente negli Usa e in Europa. L'edizione 2023, dal 26 settembre all'1 ottobre, con le gare negli ultimi tre giorni, è ospitata per la prima volta in Italia, a Roma, nel Marco Simone Golf & Country Club.

