Sabato 12 luglio: al Caruso di Ravello il passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana

Sabato 12 luglio 2025 non sarà una serata qualunque per la Costiera Amalfitana. Il Belmond Hotel Caruso, iconico 5 stelle lusso di Ravello, ospiterà il "passaggio del collare" del Rotary Club Costiera Amalfitana, una delle cerimonie più sentite dell'associazione, che ogni anno segna il cambio di guida e la definizione del programma per l'annata successiva. L'evento non sarà solo un appuntamento istituzionale, ma un viaggio tra memoria storica, cultura e omaggi a personalità che hanno segnato la storia locale e nazionale.

Il Caruso e Totò: un legame che resiste al tempo

La scelta del Caruso non è casuale. Tra i giardini del Belmond Hotel, affacciati su uno dei panorami più spettacolari del Mediterraneo, si trova il busto di Antonio De Curtis, il principe della risata, Totò. Ravello e il Caruso furono luoghi amati dal grande artista napoletano, che negli anni ’50 vi soggiornò lasciando testimonianze cariche di affetto, come la frase vergata nel libro degli ospiti: “Vorrei restare qui per sempre.” Una promessa che oggi, grazie all’impegno di Salvatore Ulisse Di Palma, trova nuova eco.

In apertura della cerimonia, la General Manager del Caruso, Iolanda Mansi, riceverà una ristampa anastatica della pergamena di proprietà di Totò, datata 2 agosto 1951. Un documento che riporta simbolicamente i presenti indietro nel tempo, suggellato dalla presenza di Salvatore Amato, direttore dell'Archivio di Stato di Salerno.

Il passaggio del collare e i nuovi ingressi

Fulcro della serata sarà il passaggio del collare tra la presidente uscente, ingegnere Amalia Pisacane, e il presidente incoming, dottore Salvatore Ulisse Di Palma. Con questo gesto simbolico, il Rotary Club Costiera Amalfitana rinnova la sua squadra e la mission per il 2025/2026.

L’evento sarà anche occasione per annunciare sette nuovi soci, tra cui tre onorari: Antonio Brando, past governatore del Distretto Rotary 2101 Campania; Alfonso Tortora, professore associato di Storia Moderna all’Università degli Studi di Salerno; e Francesco Gargano, chirurgo plastico di fama internazionale con base a New York ma radici amalfitane.

A loro si affiancheranno quattro nuovi soci ordinari: la dottoressa Rosalia Martucci, l'artista minorese Giuseppe Proto, la presidente del FAI Susy Camera d'Afflitto e l'ingegnere Giuseppe Ruggiero di Campagna.

Omaggi, riconoscimenti e memoria

Durante la serata saranno consegnati attestati di lode presidenziale ai soci distintisi nell’anno rotariano 2024/2025 e una benemerenza alla memoria del professore Vincenzo Palumbo, fondatore del Rotary Club Costiera Amalfitana e figura chiave dell’accoglienza costiera.

Il programma prevede inoltre la presentazione dei progetti futuri del club, con particolare attenzione alle iniziative culturali e sociali che coinvolgeranno la comunità nel corso del 2025/2026.

La serata conviviale nei giardini Wagner

A rendere la serata ancora più suggestiva sarà la cena conviviale ospitata nella Sala e nei Giardini Wagner del Caruso, luoghi carichi di storia legati al soggiorno del celebre compositore tedesco a Ravello. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore filo rosso tra musica, arte e cultura in una delle cornici più esclusive della Costiera.

Il passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana è molto più di un semplice cambio di presidenza: è un momento che celebra l’impegno civico, la cultura e la memoria storica di un territorio unico al mondo. Il Caruso, con la sua storia e la sua bellezza, sarà il palcoscenico perfetto per un appuntamento che promette emozioni, riflessioni e uno sguardo al futuro.

