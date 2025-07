Sabaudia: addio al giovane Simone Besco, vittima di un tragico incidente sullo scooter

Il pomeriggio di lunedì 30 giugno ha portato una notizia devastante per la comunità di Sabaudia: la tragica morte del giovane Simone Besco. Aveva solo 15 anni quando un incidente lungo la via Litoranea ha spezzato la sua giovane vita. La dinamica dell’incidente, che coinvolge lo scooter su cui viaggiava e un autobus di linea Cotral, è ancora oggetto d’indagine da parte della polizia stradale. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Indagini in corso sull’incidente a Sabaudia

Il sinistro si è verificato mentre il ragazzo stava rientrando a casa. Lo scooter su cui viaggiava è stato tamponato violentemente dall’autobus del Cotral che seguiva da vicino. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale per avviare le prime ricostruzioni dell’accaduto. Anche l’autista del mezzo pubblico è rimasto sotto choc ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti psicofisici standard. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una comunità affranta

Sabaudia piange la perdita di Simone. Il giovane era benvoluto e conosciuto da molti. Aveva una grande passione per il calcio e giocava nella squadra Under 15 provinciale dell’ASD Sabaudia 1949. Non solo calcio, ma anche campione di calcio balilla, aveva collezionato medaglie grazie alle competizioni scolastiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ricordi e messaggi di cordoglio

A ricordare Simone con profondo affetto è anche Miriana Zannella, dirigente scolastica della scuola secondaria Rita Levi Montalcini di Sabaudia. Con parole toccanti sui social media ha espresso il dolore che tutti sentono: «È con il cuore pesante e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Simone Besco… La sua assenza sarà sentita profondamente da tutti noi…». LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La scomparsa improvvisa di Simone lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e lo amava. Un momento difficile che unisce nel dolore l’intera città, stretta intorno alla famiglia e agli amici del giovane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata