Sagne e fagioli, solo nella CIOCIARIA si mangiano quelle originali | Ricetta perfetta post feste: prepara tutto per domenica

Se non hai mai mangiato Sagne e fagioli allora non puoi dire di conoscere, né di aver onorato la cucina laziale.

Preparati a leccarti i baffi e a ricevere i complimenti di tutti i tuoi ospiti. Il piatto forte del Lazio è questo qui.

Porta in tavola tutto il gusto della tradizione, grazie a questa specialità perfetta per le serate invernali.

Scalda il cuore e coccola il palato di chi ami con un primo piatto dal sapore intenso e deciso.

Sagne e fagioli sono la prelibatezza adatta anche a chi non consuma alimenti di origine animali, scopri come si preparano nel rispetto della tradizione.

Sagne e fagioli, il piatto più buono della cucina laziale

La cucina laziale è davvero ricchissima di prelibatezze uniche al mondo, che regalano una coccola per il palato e che soddisfano qualsiasi peccato di gola. Una di queste è rappresentata da Sagne e fagioli. Si tratta di un gustoso primo piatto che si sposa benissimo con le temperature fresche di questo periodo. Se non lo hai mai assaggiato ti consigliamo di provarlo o meglio ancora di farlo nel pieno rispetto della tradizione. Un piatto home made è una soddisfazione senza pari.

Se hai voglia di cimentarti ti suggeriamo di procurarti gli ingredienti indispensabili. Per sei persone occorrono seicento grammi di farina, duecento grammi di fagioli secchi del tipo cannellini di Atina, mezza cipolla, due spicchi d’aglio un peperoncino fresco, due cucchiai di olio extravergine di oliva e un gambo di sedano. Ora scopri la ricetta originale e goditi questa squisitezza speciale.

L’antica ricetta per realizzare un primo da leccarsi i baffi

Come si legge sul sito web www.ciociariaturismo.it, per fare i maltagliati, o sagne fatte in casa, occorre per prima cosa impastare la farina integrale e creare una sfoglia non troppo sottile. Dopo di che bisogna far asciugare la sfoglia, poi infarinarla e arrotolarla. Successivamente occorre incidere l’impasto con tagli trasversali e dar forma alla pasta aiutandosi con le mani. Ora le sagne vanno lessate in abbondante acqua salata. Dopo di che vanno scolate e aggiunte al sugo.

Intanto però occorre preparare il condimento lessando prima i fagioli Cannellini di Atina. Dopo questi legumi squisiti vanno insaporiti in padella con cipolle, aglio, sedano, salsa di pomodoro e peperoncino. Ora il piatto di pasta e fagioli più buono d’Italia è quasi pronto. A questo punto basta solo unire il tutto alla pasta fatta in casa e versare in una zuppiera di terracotta, avendo cura di servire la pietanza ben calda. Buon appetito.